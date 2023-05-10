Как правильно стирать постельное белье: будет идеально чистым и ароматным

Постельное белье из-за постоянного контакта с телом часто покрывается пятнами и может впитывать специфические запахи. Решить проблему может правильный подход к стирке. И обычных стиральных средств для этого может оказаться недостаточно. Поскольку они со временем накапливаются в ткани, особенно если использовать их чрезмерно, и делают ее жесткой.

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Справиться одновременно с жесткостью, пятнами и запахами поможет единственное средство, которое стоит недорого и продается в любом магазине. Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет об обычном белом уксус.

Чтобы постирать постель с уксусом, его нужно добавлять в стиральную машину отдельно от основного средства – порошка или геля. Полстакана жидкости заливают непосредственно в бак или добавляют в отсек для кондиционера. Можно заливать уксус в лоток для стиральных средств не перед запуском программы, а уже на этапе полоскания. Это смягчит и освежит ткань.

Для выведения пятен с постели, их можно перед стиркой обработать уксусом. Нанесите смесь вещества с водой в пропорции 1:1 и оставьте на несколько минут. После этого вещи нужно постирать, как обычно. При сильных загрязнениях можно использовать неразбавленный уксус.

Важный нюанс – средство подходит не для всех тканей. Так темную или яркую постель он может обесцвечивать. Также уксус лучше не использовать на шелковых предметах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как смягчить ставшие жесткими полотенца.

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