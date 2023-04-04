Как правильно стирать белье в машинке и вручную: главные правила

Белье – не важно, сделанное из натуральных тканей или синтетическое, кружевное или из гладкого трикотажа – очень нежный предмет гардероба. Оно контактирует непосредственно с телом и должно быть мягким и комфортным, поэтому это определяет специфику ухода за такими предметами. Он тоже должен быть деликатным.

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OBOZREVATEL рассказывает, как ухаживать за нижним бельем. Какие правила нужно применять при стирке в машинке, а какие – во время ручной стирки.

Общие правила

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией к изделию на ярлычке – она подскажет, как правильно его стирать. Скорее всего воду нужно будет выбирать тёплую, а не горячую, а отжим деликатный. Первую стирку новой вещи устройте еще до того, как надеть ее.

Также не стирайте вместе натуральное и синтетическое белье. Такие вещи по-разному впитывают загрязнение, а иногда даже нуждаются в различных стиральных средствах. В любом случае, жидкости и гели будут лучше порошков, ведь лучше выполаскиваются. Также учитывайте цвет вещей – не стирайте вместе белое и цветное.

Если вы стираете в машине, не кладите в барабан вещи, которые могут повредить деликатную ткань белья – что-то с застежками-молниями или активным декором. В идеале следует использовать при стирке специальные мешочки.

Избегайте также хлорных отбеливателей. При необходимости используйте только кислородные.

Правила машинной стирки нижнего белья

Нижнее белье с большим количеством декора – кружевом, стразами, цепочками, кожаными ремешками – лучше стирать вручную. Они могут не выдержать вращения в барабане.

Хлопковые вещи при необходимости можно стирать даже при очень высокой температуре в 80-90 градусов, синтетика вряд ли выдержит больше 40.

Сложные пятна перед стиркой лучше обработать соответствующим пятновыводителем или замочить. Также пятна лучше стирать при низкой температуре, так как во время горячей стирки они могут только глубже проникнуть в ткань.

Правила ручной стирки белья

Кроме всех базовых правил, эксперты рекомендуют избегать во время ручной стирки сильного трения ткани. Лучше замочить вещи на 30-40 минут в теплой воде, а затем деликатно обработать с умеренным трением. Так загрязнения хорошо удаляются из ткани без значительного механического воздействия.

Полоскание тоже должно быть в теплой или даже холодной воде. При этом под конец можно добавить в воду несколько капель кондиционера для машинной стирки. Он сделает ткань более мягкой во время высыхания. Но очень важно брать маленькое количество средства – оно не предназначено для ручной стирки и может сделать вещи наоборот жесткими и неприятными при чрезмерном использовании.

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