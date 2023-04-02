Как избавиться от пятен от косметики на одежде: 7 советов

Современная косметика может похвастаться большой стойкостью. Если речь идет о макияже – это несомненный плюс. Но если такие средства попадут на одежду, например на ворот белой блузки, удаление пятна может стать настоящей проблемой.

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OBOZREVATEL разбирался, как правильно действовать, если вы запачкали одежду косметикой. И какими средствами можно удалить ее следы с тканей?

Время играет против вас

В первую очередь важно помнить – чем быстрее вы обработаете пятно, тем легче будет его полностью устранить. Поэтому не медлите, а беритесь за чистку сразу, как только заметите проблему.

Промокнуть, но не тереть

Главное правило борьбы со свежими пятнами – это ни в коем случае их не тереть. Так вы только глубже вотрете загрязнение в волокна. Поэтому возьмите сухую бумажную салфетку и аккуратно промокните с поверхности ткани все, что бумага сможет впитать.

Не использовать горячую воду

Горячая вода не поможет в борьбе с пятнами косметики. Красители, как правило, от такой обработки лишь глубже въедаются в волокна. Поэтому замывать и замачивать подобные загрязнения можно только в прохладной воде.

Средство для демакияжа

Бесцветные средства для снятия макияжа, не на основе жиров, хорошо работают и с тканями. Ими можно убирать пятна от жидких или кремовых продуктов. Нанесите несколько капель жидкости на ватный диск или палочку и промокните пятно. Средство должно постепенно аккуратно растворить косметику.

Средство для мытья посуды

Аналогичным образом должна сработать и жидкость для посуды. Главное условие аналогичное – она должна быть бесцветной. Нанесите несколько капель такой жидкости на пятно и аккуратненько вбейте ее пальцами. Оставьте действовать на несколько минут, затем ополосните вещь под прохладной водой и отправляйте в стирку.

Пищевая сода

Пастообразная смесь пищевой соды с водой может устранить некоторые загрязнения. Смешайте порошок и чистую воду и нанесите получившуюся пасту на пятно. Через несколько минут оно должно заметно посветлеть. Дальше вещь можно постирать, как обычно.

Белый уксус

Смесь воды и белого уксуса в пропорции 1:1 – достаточно универсальный пятновыводитель. Она может справиться и с косметическими красителями. Нанесите смесь на пятно и оставьте действовать на несколько минут. После полоскания вещь сразу можно стирать.

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