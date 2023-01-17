Как правильно поливать орхидею, чтобы она долго цвела

Капризная изысканная орхидея – одно из самых требовательных комнатных растений. Она реагирует на малейшее изменение температуры или освещения.

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Не сразу удается подобрать и режим полива. Корни могут увядать, цветоносы – отпадать, а листья тускнеть – и все это является следствием неправильного полива. Как поливать орхидею, чтобы она долго цвела, разбирался OBOZREVATEL.

Душ для орхидеи

Есть очень радикальные способы. Один из них – "горячий душ".

Включите теплую воду на душевой насадке. Это должен быть не кипяток и не слишком горячая температура. Вашему телу должно быть комфортно. Если есть термометр – измерьте +38°С. Поставьте горшок с орхидеей в ванную или душ и включите струю воды. Не включайте напор слишком сильно – это повредит хрупкое растение.

Оставьте политую орхидею на 30 минут, чтобы полностью стекла вода. После этого эксперты советуют протереть листья сухим полотенцем или салфеткой.

Таков способ полива – стресс для растения. Не устраивайте орхидеи "горячий душ" слишком часто. Раз в месяц – оптимальный вариант.

Используйте лейку

Мало кто знает, но, поливая орхидею лейкой, нужно следить, чтобы вода не попала на точки роста и пазухи листьев.

Флористы советуют лить воду, пока она не начнет вытекать из отверстий внизу горшка.

Важно поливать отстоявшейся дистиллированной водой.

Процедура погружения

Осторожно возьмите прозрачный горшок, в котором растет орхидея, и окуните его в емкость с водой. Не переусердствуйте с уровнем воды – она должна достигать не более середины горшка.

Оставьте растение максимум на час. Затем достаньте горшок и подождите, пока лишняя вода стечет. Орхидея впитает столько влаги, сколько ей нужно.

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