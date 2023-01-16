Как помыть зеркала и окна без разводов: элементарный способ хозяек

Мытье окон и зеркал может стать настоящим испытанием из-за постоянных разводов. Их тяжело избежать. Даже дорогостоящие средства для мытья иногда оставляют следы.

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Однако есть несколько способов очистки, которые помогут сделать стеклянные поверхности сияющими и блестящими. Издание The Sun рассказало о наиболее доступных и дественных лайфхаках.

Как правильно мыть окна и зеркала

Прежде чем использовать моющие средства протрите стекло бумажным полотенцем, удалив пыль и масляные пятна.

Есть один очень дешевый лайфхак: после нанесения моющего средства протрите окна газетой. Она не оставляет ворсинок, но может чернилами повредить рамы.

Стоит использовать для мытья и хлопчатобумажную ткань, протерев стекло осторожными движениями из стороны в сторону в одном направлении. Ткань из микрофибры также не оставляет разводов. Эксперты советуют нанести пену для бритья на салфетку из микрофибры и осторожно отполировать поверхность.

Избегайте любых продуктов с мылом, ароматизаторами или красителями, поскольку эти добавки могут оставить на зеркалах и окнах полосы и пятна.

Еще одна причина, по которой на зеркалах и окнах остаются полосы после чистки, состоит в том, что вы натираете стекло. Нажимать на стекло нужно очень мягко, избегая при этом круговых движений.

Чем мыть стекло

Лучший вариант – белый уксус. Он иногда действует лучше, чем дорогостоящие средства очищения.

Возьмите пустой распылитель, налейте воду и уксус в пропорции 4:1. Разбрызгайте смесь на стекло и протрите его газетой, хлопковым полотенцем или тканью из микрофибры.

Этот доступный продукт также можно использовать для других целей очистки, например для удаления стойкого жира из решеток духовки или накипи из чайника.

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