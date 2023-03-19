Как отстирать кухонные полотенца без порошка: японский способ

Из-за специфики использования кухонные полотенца нуждаются в постоянной стирке, а активные составляющие моющих средств быстро портят их вид. Но менять их на новые каждые несколько месяцев нет нужды. Отстирать и даже отбелить кухонные полотенца поможет способ, который хозяйки назвали японским.

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OBOZREVATEL разбирался в нюансах метода. Он удивляет составляющими, которые используются для изготовления моющего средства. Чтобы выстирать кухонные полотенца таким образом, вам понадобится:

10 литров воды;

2 столовые ложки горчичного порошка;

1 столовая ложка растительного масла;

1 столовая ложка уксуса.

Воду нужно нагреть и растворить в ней горчицу, масло и уксус. В полученную жидкость необходимо погрузить полотенца и оставить их в ней на 12 часов.

После того, как полотенца отмокнут, их необходимо правильно выполоскать. Сначала их необходимо погрузить в очень холодную воду, а затем прополоскать в горячей. Правильная стирка японским способом должна не только вывести пятна, но и отбелить пожелтевшую или посеревшую ткань.

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