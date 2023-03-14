Как быстро отбелить вещи: пять проверенных способов

Белые вещи выглядят очень эффектно, как в одежде, так и в интерьере. Но сколько раз вы останавливали себя от такой покупки, мотивируя это тем, что ухаживать за белым будет очень сложно? Малейшие пятна и налет на ткани портят вещь практически безвозвратно. Однако все может быть не так драматично, если знать, как отбелить вещи.

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OBOZREVATEL собрал несколько простых рецептов из подручных средств. Они подойдут для разных ситуаций. Но не забудьте перед стиркой ознакомиться с биркой вещи, чтобы знать, можно ли применить к ней такой подход.

Хозяйственное мыло и сода

Для отбеливающего замачивания тщательно натрите каждую белую вещь хозяйственным мылом, после чего положите все в теплую воду. Добавьте в емкость с одеждой или текстилем две столовых ложки соды, тщательно перемешайте все и оставьте действовать на два часа. Таким образом можно безопасно избавиться от желтизны на ткани.

Перекись водорода, нашатырный спирт и сода

Этот способ позволит убрать свежие пятна и серый налет, но с устаревшими загрязнениями не справится. Возьмите по две столовых ложки перекиси, нашатыря и соды и растворите их в достаточном количестве теплой воды. В этом растворе замочите на 3 часа все, что вы хотите отбелить. После этого постирайте вещи обычным способом.

Борная кислота

Такой отбеливатель сработает и на хлопке, и на синтетических тканях. Он эффективно устранит с них серый налет. Возьмите сухую кислоту и два литра чуть теплой воды. Растворите 2-3 столовые ложки средства в воде и положите в раствор белое на два часа. После этого сполосните и постирайте, как обычно.

Горчица

Средство последней надежды для вещей, которым другие способы не помогают. Возьмите две столовых ложки сухой горчицы и всыпьте в два литра горячей воды. Тщательно перемешайте и положите в горчичную воду вещи. Оставьте действовать на ночь. Утром хорошо все сполосните и постирайте в машине.

Сода, отбеливатель и подсолнечное масло

Средство на основе стирального порошка хорошо удаляет любые пятна, но может быть слишком агрессивным для деликатных тканей. Чтобы приготовить его, возьмите 250 мл порошка, 4 столовые ложки отбеливателя, 1 столовую ложку соды и несколько чайных ложек растительного масла. Сложите все ингредиенты в подходящую емкость – металлический таз или кастрюлю – и залейте их кипятком. Хорошо перемешайте и замочите в этом растворе все, что хотите отбелить. Прокипятите в нем вещи на медленном огне 20 минут, затем огонь выключите и оставьте одежду и текстиль отмокать на 7 часов.

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