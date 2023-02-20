Как отмыть застаревший жир на стеклянной посуде: топ проверенных способов

Стеклянная посуда пользуется заслуженной популярностью – она стильно смотрится и подходит под любой интерьер. Но у нее есть один недостаток: на стекле хорошо заметны загрязнения, с какой бы стороны они ни находились – даже изнутри. Что очень досадно, ведь жаростойкая посуда из этого материала очень хорошо подходит для запекания – блюда получаются нежными и сочными без дополнительных средств, а вот чистить противень потом приходится очень долго. Поэтому нужно знать, как отчистить стеклянную посуду от устаревшего жира.

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Больше всего этой проблемы страдают формы для запекания, миски для замешивания, и тому подобное. OBOZREVATEL рассказывает, как вернуть им чистоту и блеск.

Горячее замачивание

Справиться с жиром может горячий раствор моющего средства. Но для того, чтобы он подействовал и разрушил даже стойкие пятна, понадобится определенное время. Поэтому лучше посуду замочить. Оставьте посудину, которую нужно отчистить в горячей воде с несколькими каплями жидкости на 30-45 минут. После этого попытайтесь снять налипший жир. Если он отходит, достаточно будет почистить стекло и хорошенько сполоснуть. Если нет – повторите процедуру, но вместо средства для посуды добавьте пищевую соду.

Замачивание с лимонной кислотой

Раствор лимонной кислоты хорошо разрушает жир. Разведите 100 граммов сухого средства в очень горячей воде, практически в кипятке, и окуните в эту жидкость посудину. Оставьте ее отмокать на несколько часов. К примеру, на ночь. После чего вымойте как обычно. Способ подходит только для жаростойкой стеклянной посуды.

Уксусные примочки

Принцип действия этих примочек такой же – кислота должна разрушить жир, но при этом концентрация средства будет выше, поэтому его можно применять точечно для устранения пятен. Разведите уксус с крахмалом в пропорции 1:1 до образования кашицы. Эту кашицу нанесите на пятно и оставьте действовать минут на 20-30. После этого пятно должно легко отстать и сосуд останется помыть обычным способом.

Содовый абразив

Если сочетать обезжиривающее действие жидкости для мытья посуды с мягкой абразивностью соды, может получиться очень эффективное средство. Смешайте их до образования пастообразной субстанции, натрите ею сосуд и оставьте на 30 минут. После этого потрите пятна жесткой стороной губки и смойте остатки соды водой.

Меламиновая губка

Это средство не требует дополнительной химии, чтобы отчистить застаревший жир. Просто намочите меламиновую губку и тщательно потрите ею пятно. Приблизительно через минуту такого трения должно отойти даже очень стойкое загрязнение.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить даже очень стойкие пятна на чашках с помощью одного средства.

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