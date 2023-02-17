Чем отмыть следы кофе и чая на чашках: в сети рассказали о 'фантастическом' способе

Любители чая и кофе знают, как часто приходится отмывать чашки изнутри от темных пятен, которые оставляют эти напитки. Да, с помощью абразива устранить этот налет не так сложно, но он может поцарапать керамику или фарфор. Так что вопрос, чем отмыть пятна с чашек, не перестает быть актуальным.

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Издание Express с помощью любителей лайфхаков по уборке собрало несколько хороших способов. Отчистить чашку, чтобы она блестела и выглядела как новая, можно с помощью копеечных средств.

Темный налет на чашках образуется из-за танинов, содержащихся в чае и кофе. Поскольку это не жир и не белок, смыть их обычным средством для посуды невозможно. Иногда не помогают даже сода и трение щеткой.

Впрочем, справиться с этим типом загрязнения могут таблетки для мытья посуды. Если положить средство в чашку, залить кипятком и оставить на ночь, утром вы легко отмоете даже скопившийся за годы сильный налет. Кстати, этот же лайфхак срабатывает и с пригоревшей едой на дне кастрюль. Плюс такого способа в том, что он не оставляет после себя послевкусия, как может быть после чистки разрыхлителем для теста – тоже довольно распространенный способ отмыть пятна с чашки.

Еще более дешевым вариантом, который подсказали любители чистоты в доме, неожиданно оказались таблетки для чистки зубных протезов. Метод их применения аналогичен – положить в чашку, залить горячей водой и оставить на ночь. Такие таблетки изначально предназначены для того, чтобы смывать с протезов в частности пятна от пигментов, содержащихся в пище. При этом они не повреждают материал, из которого изготовлены искусственные зубы, поэтому будут вполне безопасны и для чашек. Подойдут даже самые дешевые марки таких таблеток.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как легко отмыть до блеска кухонную мойку.

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