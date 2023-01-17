Как отмыть унитаз аспирином: понадобится всего 15 минут

Аспирин – один из первых препаратов, которые должны быть в домашней аптечке. Он лечит головную боль, помогает бороться с простудой и (сюрприз) является прекрасным помощником в уборке. Ацетилсалициловая кислота, которая является действующим веществом препарата, может быть эффективным средством для борьбы с известковыми отложениями из-за жесткой водопроводной воды. А значит, вы можете отмыть аспирином унитаз.

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OBOZREVATEL советует использовать для этого шипучие таблетки, у которых истекает или уже истек срок годности. Как лекарство они уже не годятся, а как чистящее средство – вполне.

Чтобы очистить унитаз, бросьте три таблетки аспирина на дно и оставьте растворяться минут на 10-15. В это время они будут образовывать активную пену, которая почистит его внутреннюю часть от загрязнений. Останется только смыть средство, просто спустив воду из бачка.

Также толченым шипучим аспирином можно присыпать пятна в чаше унитаза. Спустите воду, чтобы поверхность была влажной, и насыпьте на загрязнение перетертый в порошок аспирин. Он сразу начнет действовать. Минут через 10-15 пройдитесь по пятну ершиком.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о способах отчистить унитаз с помощью уксуса, лимонной кислоты и даже газировки.

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