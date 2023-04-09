Как отчистить детский слайм от разных поверхностей: лайфхаки

Слайм, или "лизун" – простая игрушка, которая может принести ребенку немало веселых минут, пока он будет бросаться им в разные поверхности. И настоящая головная боль для родителей, которым потом придется все это отчищать. В частности, из-за того, что различные материалы, в которых застрянет слайм, будут нуждаться в различных чистящих средствах. Сложнее всего удалить его с тканей – одежды, штор, обивки мебели и т.д.

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OBOZREVATEL собрал несколько основных лайфхаков на этот счет. Хорошая новость – следы игрушки можно полностью убрать в домашних условиях. Вот самые действенные методы.

Холод

Загрязненные текстильные предметы (одежда, шторы, скатерти) можно положить на ночь в морозильную камеру. Под действием низких температур слайм делается твердым и хрупким и к утру его можно будет просто соскоблить с ткани.

Если вещь в морозилку не сложишь, можно воспользоваться льдом. На пятно надо положить несколько кубиков и подождать некоторое время. Остатки игрушки быстро замерзнут, и их тоже можно будет удалить механически. Главное при этом двигаться от краев пятна к его центру.

Кипяток

Растворить вещество, из которого сделан слайм, может и кипяток. Но этот подход подойдет только некоторым изделиям из натуральных тканей. Загрязненную часть нужно замочить в кипятке минут 15, а затем постирать вещь обычным способом.

Хозяйственное мыло

Это достаточно универсальное средство, которое подойдет практически для любой ткани или поверхности. Место, куда налип слайм, можно натереть бруском или смочить жидким хозяйственным мылом и оставить средство действовать на 10-15 минут. Дальше место нужно хорошо промыть водой, а по возможности постирать в машинке.

Соль с лимонным соком и нашатырем

Это средство сочетает в себе свойства абразива и растворителя. Чтобы приготовить его, возьмите столовую ложку поваренной соли и столько же нашатырного спирта, смешайте их и добавьте в средство каплю или две лимонного сока. Эту смесь нужно нанести на пятно примерно на 30-40 минут, после чего почистить загрязненное место мягкой щеткой – хорошо подойдет старая зубная. Обрабатывать загрязненное место нужно, пока пятно не исчезнет, периодически смачивая щетку в средстве. На это уйдет некоторое время.

Спирт

Медицинский спирт хорошо растворяет слайм. Просто пропитайте им ватный диск и промокните пятно несколько раз. Дальше вещи можно постирать.

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