Чем вывести пятна с ковра в домашних условиях: доступные лайфхаки

Ковер на полу – это крутой интерьерный прием для зонирования помещений и очень приятное покрытие, по которому можно смело ходить даже босиком. Но если вы посадили на него пятно, легко отделаться вам не удастся. В отличие от ламината или керамогранита, загрязнение придется удалять так же тщательно, как и с любого другого текстиля. И здесь важно знать, как отчистить ковер от разных видов пятен.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал несколько рецептов, которые помогут удалить следы напитков, еды и других популярных загрязнителей. И избежать обращения в химчистку. Главное правило домашней чистки ковров – ни в коем случае не тереть пятно. Так вы вотрете грязь глубже в ворс. Как поступать правильно, читайте дальше.

Мыльный раствор

Раствор стирального порошка с энзимами или хозяйственного мыла позволит удалить большинство свежих пятен. Промокните еще мокрое загрязнение бумажным полотенцем так, чтобы не втереть жидкость в ворс, а затем с помощью губки намочите это место мыльным раствором. Дайте ему подействовать несколько минут и снова соберите влагу салфетками. При необходимости повторите несколько раз.

Пена для бритья

Пена за счет своей текстуры с пузырьками обладает способностью выталкивать загрязнение из ворса. Выдавите немного пены на ладонь и аккуратно вбейте ее пальцем в пятно. Через 30 минут протрите место, где было пятно и пропылесосьте ковер.

Уксус

Уксус на коврах лучше использовать разбавленным в равных пропорциях с водой. Наносите и удаляйте его так же, как мыльный раствор. Он будет эффективен, в частности, против жира.

Эта жидкость в составе домашнего средства также хорошо удаляет пятна от кофе. На одну столовую ложку уксуса возьмите столовую ложку жидкости для мытья посуды и разведите в двух стаканах теплой воды. Далее процедура аналогична – аккуратно увлажнить средством загрязнения и через 30 минут удалить влагу бумажными полотенцами.

Белое вино

С помощью белого вина можно удалить с ковра следы красного вина. Но действовать нужно очень быстро. Промокните всю жидкость, которую сможете, и смочите пятно белым вином. Минут через 15-20 высушите обработанное место бумажными полотенцами.

Утюг

С помощью утюга можно удалять с ковра липкие загрязнители, такие как пятна воска или парафина от свечей или детский пластилин. Нагрейте утюг до относительно невысокой температуры, положите на пятно сухую ткань и поставьте прибор сверху. Тепло растопит загрязнение, а ткань впитает его.

Как бороться с неприятным запахом ковра

Эта проблема возникает в домах, где курят, или есть домашние животные – со временем ковер может начать плохо пахнуть. С этим хорошо справится обычная пищевая сода. Равномерно посыпьте ею всю поверхность ковра и оставьте на ночь. Утром останется просто все тщательно пропылесосить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как убрать желтые пятна с подушек, в том числе ортопедических.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.