Как освежить одежду без стирки: простые и быстрые способы

Одежда, особенно та, которая напрямую касается тела, быстро начинает не очень приятно пахнуть. Но стирать вещи после каждого надевания – это чрезмерный расход электричества и воды, к тому же путь к быстрой порче ткани. Поэтому важно знать, как освежить одежду без стирки.

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Как пишет издание 5 Minutes Crafts, некоторые из этих способов предполагают полное или частичное замачивание, но часть достаточно быстрые и полностью обходятся без воды. Выбирайте себе самый удобный. Но не забывайте проверять этикетки с советами по уходу за каждой конкретной вещью, чтобы случайно не навредить ей.

Замочите вещи в растворе соды

Если у вас есть время на сушку и вы не хотите полноценно стирать вещи, избавиться от запаха вам поможет обычная пищевая сода. Растворите 2 стакана в тазе теплой воды и оставьте одежду в этом растворе на несколько часов, например, на ночь, после чего прополощите ее и высушите. Белое и цветное замачивайте отдельно. Этим способом также можно обрабатывать вещи с особо сильным запахом перед обычной стиркой.

Попробуйте уксус, перекись водорода или изопропиловый спирт

Каждое из этих обеззараживающих веществ прекрасно борется с пятнами неприятного запаха, если набрызгать им из пульверизатора на пахучее место на вещи. Обильно обработайте источник проблемы и дайте мокрому пятну высохнуть естественным способом. Если подействовало не до конца, процедуру можно повторить.

Отдельно дистиллированный белый уксус можно добавлять в обычный цикл стирки, чтобы освежить запах особо загрязненных вещей. Добавлять его следует в отсек для кондиционера. Прямо лить вещество в барабан машины на одежду не нужно, чтобы не повредить ткани.

Проветрите одежду

Если одежда пахнет не слишком сильно, ей поможет обычное проветривание на улице. Лучше это делать в солнечный день, ведь ультрафиолет убивает бактерии, которые провоцируют появление запаха. Дома одежду на проветривание лучше развешивать поближе к открытому окну.

Возьмите кофейную гущу

Кофейная гуща – хороший способ вывести неприятные запахи. Но напрямую сыпать ее на вещи не стоит, это может оставить сложные для выведения пятна. Насыпьте гущу в миску и сверху на нее уложите вещь, которую нужно освежить. Оставьте ее так на ночь.

Воспользуйтесь газетой

Газетная бумага впитывает не только лишнюю влагу, но и может избавлять от неприятного запаха. Возьмите лист, скатайте из него шарик и положите его на место, которое нужно освежить. Оставьте все так на ночь. Способ работает также с обувью.

Положите одежду в морозилку

Особенно этот способ эффективен для джинсов, которые нельзя стирать слишком часто. Смысл его состоит в том, что мороз убивает бактерии столь же эффективно, как и ультрафиолет. Сложите вещи, которые нужно освежить, в полиэтиленовый пакет и положите их на несколько часов в морозилку.

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