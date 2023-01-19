Быстро портят одежду: ошибки, которые часто допускают при стирке

Насколько бы совершенной ни была стиральная машина, результат стирки все равно зависит от того, насколько правильно вы ею воспользуетесь. Важно выбрать соответствующую программу и подходящий температурный режим. Но это еще не все. Практически все совершают четыре ошибки при стирке в машинке, которые в конце концов приводят к быстрой порче вещей.

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OBOZREVATEL рассказывает об этих ошибках и как их избежать.

Обращайте внимание на этикетку

Каждая вещь, которую вы покупаете в магазине, имеет на себе подробную шпаргалку о том, как правильно за ней ухаживать. Не пренебрегайте ею. Даже короткий цикл при 30 градусах воды подходит не всем вещам. Не говоря уже об отжиме. То, что хорошо справится с хлопковым свитшотом или полотенцами, может полностью вывести из строя деликатное белье или тонкую синтетику. А машинная сушка подходит далеко не всем вещам. Так что читайте этикетки и группируйте стирку в соответствии с их рекомендациями.

Проверяйте карманы

Забытый в кармане перед стиркой телефон – даже звучит ужасно. Но это не все неприятности, которые ждут вас, если вы не опорожните карманы всех вещей. Бумажные салфетки размокнут и прилипнут "снежом" на всех вещах, мелкие предметы по типу монет могут просто порвать ткань при отжиме, а печатная продукция оставить следы краски. Не все эти недостатки удастся потом исправить.

Выворачивайте одежду

Выворачивать перед стиркой следует не только джинсы и футболки с принтами, а вообще все вещи. Это защитит их лицевую сторону от повреждения, когда они будут тереться друг о друга во время вращения в барабане. Также таким образом вы убережете от повреждения декор, например стразы, вышивку или блестки.

Расправляйте вещи перед стиркой

Конечно, если положить в барабан красиво сложенные стопкой вещи, это помешает машине постирать их как следует. Но и скомканные носки и задвинутые внутрь рукава и штанины тоже ухудшат качество ухода за ними. Перед стиркой расправьте каждую вещь, застегните все молнии и пуговицы и вытяните вывернутые рукава и штанины, чтобы они были прямыми.

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