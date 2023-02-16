Как надолго избавиться от пыли дома: чем натереть столы и полки

На плоских горизонтальных поверхностях, таких как столы или полки, накопление пыли заметно больше всего. Загрязнение ложится равномерным слоем, делая поверхность менее блестящей, а при малейшем прикосновении на ней остаются характерные следы. Поэтому средства для уборки с пылеотталкивающими свойствами являются настоящей мечтой многих. И способ, как избавиться от пыли надолго, существует.

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Как выяснил OBOZREVATEL, такую смесь можно приготовить дома. Ее основой должен стать обычный бельевой кондиционер. Его нужно развести водой в соотношении 1:4, где вода составляет 4 части объема. В таком случае средство не будет оставлять после себя разводов, как при более высокой концентрации кондиционера.

Этот раствор необходимо во время уборки наносить с помощью тряпки на поверхности, больше всего собирающие пыль. Также можно обработать им поверхность из пульверизатора, а затем протереть ее тряпкой. Состав раствора эффективно соберет загрязнение, он также создаст невидимый слой средства, который будет отталкивать новую пыль, кроме того, средство очень приятно пахнет. Впрочем, его не следует использовать для ухода за техникой. Компьютеры, телевизоры, аудиотехника и т.д. требуют специальных средств для уборки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как легко избавиться от пыли в труднодоступных местах.

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