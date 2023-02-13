Как избавиться от пыли в труднодоступных местах: простые способы

Как ни старайся поддерживать чистоту в доме, пыль в нем накапливаться будет все равно. Это неотвратимо, ведь она состоит из отмерших частиц кожи и волос, волокон текстиля и грязи, а также пыльцы растений, песка, частиц дыма или выхлопных газов, которые попадают в дом с улицы. При этом домашняя пыль может провоцировать приступы аллергии и астмы. Поэтому важно знать, как убрать пыль в труднодоступных местах.

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Издание Express спросило об этом у экспертов по организации домашнего интерьера. Они поделились секретами качественной уборки, не требующей от вас значительных затрат.

Держите окна закрытыми во время уборки

Уличная пыль, которая составляет значительную долю домашней, попадает в дом через открытые окна и двери. Поэтому уменьшить количество загрязнения можно, держа их закрытыми. Поступайте так хотя бы в ветреную погоду. И обязательно закрывайте окна, когда убираете. Так вы эффективнее соберете пыль.

Положите газету на высокие полки и сверху шкафов

Сметать пыль с самых высоких поверхностей может быть очень сложно. А вот смахнуть ее с постеленной туда газеты гораздо проще. Поэтому застелите все, что находится выше уровня глаз, газетами. Когда придет время уборки, просто сверните газету вместе с пылью и выбросьте ее. Или аккуратно снимите такое покрытие, вытряхните и постелите обратно.

Используйте носок для чистки жалюзи

Планки жалюзи создают еще несколько дополнительных поверхностей для накопления пыли, поэтому они нуждаются в регулярной чистке. Просто наденьте на руку старый носок, слегка увлажните его водой, захватите рукой с носком планку и протрите ее таким образом. Вся пыль соберется на ткань.

Чистите абажуры и шторы липким валиком

Эти предметы интерьера накапливают пыль наравне с другими, но стирать шторы еженедельно – не выход. А вот пройтись по ним липким валиком для одежды – выход. Проделывайте эту процедуру со шторами и текстильными абажурами раз в несколько недель.

Пылесосьте правильно

Конструкторы не зря придумали разные щетки для разных поверхностей – не пренебрегайте этим. Меняйте насадку или ее настройку в зависимости от типа напольного покрытия. Ковер и ламинат нуждаются в разном подходе к уборке пылесосом.

Избавьтесь от беспорядка

Все просто – чем больше вещей разбросано у вас в доме, тем труднее будет убирать с них пыль. Поэтому кладите все вещи после использования на их место. Особенно это касается текстильных изделий, таких как одеяла, подушки и полотенца, ведь они не только сильно собирают пыль, но и сами ее производят.

Разместите растения на подоконнике

Способность растений поглощать углекислый газ и производить кислород делает их идеальным средством от пыли. Во время дыхания они собирают на себя частички загрязнения, которые легко будет удалить, протерев листики или опрыскав растение.

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