Как легко отмыть пригорелую посуду: понадобится всего один ингредиент

Пригоревшая посуда – настоящая проблема, когда речь идет о ее мытье. Под действием температуры загрязнители пристают к стенкам и дну очень крепко и оттирать их приходится долго и с усилиями, что может повредить материал кастрюли или сковородки.

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OBOZREVATEL, тем временем, узнал о лайфхаке, который поможет справиться с проблемой быстро, эффективно и без изнурительного трения. Понадобятся только рисовая крупа, вода и немного времени.

Чтобы отмыть пригоревшую пищу, в посудину с пятнами нужно всыпать горсть риса, добавить стакан воды и поставить все на плиту. Варить крупу нужно, пока она не станет мягкой. После чего огонь под посудиной выключают и дают ей остыть.

После этого нагар должен сняться легко и не оставить следа. Напоследок нужно будет просто помыть кастрюлю или сковородку обычным способом со стандартным средством.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно раскладывать посуду в посудомойке для наиболее эффективного и экономного мытья.

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