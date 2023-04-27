Как убрать желтизну с воротника рубашки: полезный трюк

Белая рубашка – один из самых эффектных элементов базового гардероба. С ней можно собрать множество стильных образов. Но многие из нас опасаются заводить этот предмет у себя в шкафу. И причиной тому морока с воротничком, который даже после одного ношения может пожелтеть из-за постоянного контакта с кожей. Такая же проблема может постичь манжеты.

Видео дня

Нередко машинная стирка не способна справиться с такими пятнами, а ручное замывание с трением может повредить ткань. Впрочем, способ справиться с такими пятнами все же существует. OBOZREVATEL рассказывает о нем подробно.

Речь идет о самодельной стиральной пасте, которая сочетает в себе эффекты различных моющих средств. Для ее изготовления понадобятся:

жидкость для мытья посуды – 1 чайная ложка;

аптечная перекись водорода – 3 чайные ложки;

сода – 2 столовые ложки.

Все компоненты нужно тщательно перемешать, чтобы получить однородное средство в виде жидковатой пасты. Чтобы справиться с пятнами на воротничке и манжетах белой рубашки, нанесите пасту на загрязненные места и оставьте действовать на 20-30 минут. За это время она должна деликатно растворить загрязнение и отбелить ткань.

Жидкость для посуды в составе пасты разрушит жир в волокнах, сода станет эффективным пятновыводителем, а перекись сработает как мягкий отбеливатель. После такой комбинированной обработки рубашку останется только постирать обычным способом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как стирать белые носки, чтобы вернуть им яркий цвет и чистоту.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.