Какие растения спасут жилье от пыли: убирать станет гораздо легче

Бороться с пылью в доме можно не только с помощью регулярной уборки. В этом деле могут помочь комнатные растения. По словам специалистов, лучше всего с этой задачей справляются виды с большими, блестящими и восковыми листьями, имеющими большую поверхность для улавливания пыли. Как и на открытом воздухе они улавливают эти микроскопические частицы и освежают атмосферу.

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OBOZREVATEL собрал несколько вариантов таких растений, которые помогут очистить воздух дома. Большинство из них не нуждаются в сложном уходе и абсолютно все поглощают вредные газы. Однако придется время от времени протирать их листики, чтобы они не теряли своей красоты и функциональности.

Финик Робелена

Экзотическая с виду пальма является отличным фильтром воздуха, который вместе с пылью удаляет пары формальдегида, толуола, ксилола и стирола. Очищающая способность растения меняется в зависимости от интенсивности света и возрастает при высоких температурах и влажности.

Фикус эластика

Листья этого растения являются едва ли не эталоном природного поглотителя пыли. Они активно улавливают пылинки и другие жесткие дольки. Чтобы помочь растению с этой задачей, опрыскивайте его ежедневно. Это одновременно очистит фикус и повысит эффективность прилипания к нему загрязнений.

Плющ

Все виды плюща эффективны в удалении пыли. Самый популярный среди любителей растений вариант – это английский плющ. Он эффективен даже в темных, прохладных и влажных помещениях и удаляет из воздуха летучие органические соединения, толуол, октан, бензол и трихлорэтилен.

Хлорофитум

Это растение с длинными узкими листьями светло-зеленого цвета выглядит очень нежно и беззащитно. Но на деле оно является чемпионом по очищению воздуха. Почти 95% процентов токсичных веществ, которые могут находиться в атмосфере дома, оно легко поглощает. Включите в несложный уход за хлорофитумом регулярное опрыскивание. Так он будет выглядеть еще лучше и станет более эффективным.

Спатифиллум

Кроме пыли цветок способен поглощать споры плесени и другие загрязнители. Убедитесь, что ваш цветок чувствует себя максимально комфортно, в таком случае его поглотительная способность будет самой высокой. Как об этом узнать? Очень просто – если спатифиллум цветет, значит ему хорошо и работу свою он выполняет на все 100%.

Замиокулькас

Пусть площадь листиков "долларового дерева" значительно меньше, чем у фикуса эластика, чистит воздух он отнюдь не хуже. Замиокулькас улавливает все мелкие частички, которым не посчастливилось попасть в зону его действия. При этом растению безразличны освещенность и влажность и оно легко переносит периодическое отсутствие полива.

Хамедорея Сейфризи

Вообще, любые пальмы, происходящие из регионов, где в воздухе много пыли и песка, умеют задерживать этот вид загрязнения. Но хамедорея – одна из самых компактных видов, поэтому будет хорошо чувствовать себя даже на небольшой площади.

Бамбук

Китайская трава наилучший результат даст во взаимодействии с хамедореей. Экзотические зеленые соседи усиливают поглощающие качества друг друга и хорошо справляются не только с пылью и твердыми частицами в воздухе, но и с вредными газами.

Эпипремнум

Сердцевидная листва этой лианы достаточно быстро покрываются пылью. Все потому, что широкие блестящие листочки эффективно притягивают мелкие частицы. Именно поэтому эпипремнум следует хотя бы время от времени опрыскивать и устраивать ему "купание" с протиранием листочков. Он вас за это отблагодарит улучшением домашней атмосферы.

Диффенбахия

На пестрых листьях этого растения не так заметны следы его неутомимой работы, но диффенбахия – одна из самых искусных в деле борьбы с пылью. Она хорошо очистит атмосферу даже в помещении, выходящем окнами на оживленную автодорогу. За это она потребует регулярного "купания" – опрыскивания и протирания листьев.

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