Как избавиться от неприятных запахов дома: пять быстрых способов

Дети, домашние животные, такие привычки, как курение, способны ощутимо испортить атмосферу в доме не самыми приятными запахами. Иногда даже кажется, что справиться с этой проблемой не удастся. Но на самом деле существует несколько способов, как быстро сделать запах приятным.

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OBOZREVATEL рассказывает, как сделать запах в доме снова свежим. И при этом не прибегать к помощи химических средств, которые чаще забивают неприятные ароматы, чем устраняют их.

Эфирные масла

В последнее время на рынке товаров для дома продвигают немало запахов в виде диффузоров, но эти ароматы являются синтетическими. В то время как аналогичного эффекта можно добиться натуральными эфирными маслами. К примеру, можно изготовить освежитель на основе масла. Возьмите средство с вашим любимым запахом (жасмин, роза, что-то из цитрусовых или хвойных), налейте несколько капель на щепотку соли, которая будет служить эмульгатором, и растворите ее в 250 мл теплой воды. Получившуюся жидкость поместите в пульверизатор. Освежитель готов. Также можно использовать эфирные масла в аромалампе.

Влажная уборка

Практически любой неприятный запах можно смыть. Поэтому своевременно мойте пол, не допускайте, чтобы на кухне залеживалась немытая посуда или несколько дней стоял мусор, чаще проветривайте ванну. Хорошо помогает бороться с лишними ароматами протирание пыли. Дважды в день проветривайте все комнаты. Даже если вы не будете при этом использовать ароматизированные средства, в доме станет пахнуть чистотой.

Живые растения

Если вы хотите получить приятное благоухание в доме надолго, приобретите себе живое комнатное растение, которое цветет и приятно пахнет. Да, уход за ним потребует определенных усилий, но результат того стоит. Также можно выбрать какое-нибудь из растений, умеющих хорошо очищать воздух – они заодно и борются с неприятными запахами. Если же вам не хочется ухаживать за живым вазоном, вы всегда можете поставить в вазу букет живых цветов. Но придется следить за тем, чтобы вода не застаивалась и своевременно менять цветы на свежие.

Воздухоочиститель

Различные гаджеты, которые очищают в доме воздух, помогают решить сразу множество проблем – они уменьшают количество пыли, устраняют токсичные вещества, увлажняют и даже ионизируют атмосферу в помещении, как после грозы. Главный недостаток этого способа – стоимость очистителей.

Сода

Обычная пищевая сода отлично впитывает посторонние запахи. Ее можно рассыпать по мисочкам и поставить в незаметных местах тех помещений, где такие ароматы появляются чаще всего. Также содой можно освежать мягкую мебель и ковры. Просто посыпьте их сухим веществом и оставьте на ночь, с утра останется только собрать все пылесосом.

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