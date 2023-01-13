Как избавиться от неприятного запаха из стиральной машины: дешевые и эффективные способы

Стиральная машина иногда может удивить неприятным запахом из барабана. Причина в бактериях, которые накапливаются в механизме, и плесени, которая может развиваться от повышенной температуры и влажности внутри прибора. Это также может привести к тому, что вещи после стирки начнут пахнуть несвежим. Впрочем, избавиться от запаха из стиральной машины можно. При этом с помощью домашних средств.

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OBOZREVATEL собрал несколько рецептов таких средств. А также составил инструкцию, как предотвратить развитие бактерий и плесени в стиральной машине.

Сода

Сода обладает антибактериальными и дезодорирующими свойствами, поэтому она хорошо подходит для этой задачи. Достаточно будет 2 чайных ложек с горкой, засыпанных в отсек для моющего средства или барабан. Затем включите короткий цикл с достаточно горячей водой. Этап отжима при этом можно упустить.

Лимонная кислота

Сходным образом работает лимонная кислота. 100 г средства нужно засыпать в отсек для порошка и запустить короткий цикл стирки с высокой температурой воды. Перед сливом из барабана воды поставьте машину на паузу и оставьте на час, чтобы подействовала кислота. Далее возобновите стирку. Это поможет также убрать накипь внутри стиралки.

Уксус

Еще один природный дезинфектор, который хорошо подойдет для стиральной машины. Залейте 1 стакан белого уксуса в отсек для порошка и запустите режим стирки с температурой 90 градусов. Перед включением полоскания сделайте паузу на 1-2 часа. Если вам неприятен запах уксуса и вы хотите избавиться от него, включите дополнительное полоскание.

Средство для посуды

Для того, чтобы избавиться от запаха из стиралки, достаточно будет 20-40 граммов геля для посуды. Залейте его в отсек для порошка и поставьте кратчайший цикл стирки.

Как предотвратить появление запаха

Причиной развития внутри стиральной машины бактерий и плесени является высокая влажность, поэтому от нее нужно по возможности избавляться. Для этого после каждой стирки оставляйте дверцу устройства открытой, чтобы барабан просох внутри. Также каждый раз извлекайте лоток для моющих средств, ополаскивайте его и просушивайте или вытирайте досуха перед установкой обратно.

Периодически производите профилактическую чистку стиральной машины. Протирайте уплотнитель вместе со всеми складками, отмачивайте лоток для средств в подкисленной уксусом воде, прочищайте фильтр и сливные шланги.

Также постарайтесь сократить использование моющих средств – именно в их остатках развиваются микроорганизмы. Прежде всего, убедитесь, что вы не превышаете дозировку. Но даже если вы не нарушаете инструкцию, можно брать меньшее количество средств – они все равно будут эффективными.

Время от времени запускайте короткий цикл стирки на максимальной температуре, чтобы ополоснуть машину. Бактерии, вызывающие запах, лучше всего чувствуют себя при 30-40 градусах – а это самая распространенная температура ежедневной стирки.

Не храните в барабане грязное белье, ведь именно оно наиболее загрязнено микроорганизмами и с него они попадают в механизм.

Отрегулируйте вашу стиральную машину, ведь из-за неправильной установки в ней могут некорректно функционировать разные узлы, что приводит к застою в них воды и развитию микроорганизмов.

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