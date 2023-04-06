Как идеально выглядеть на фото: 10 секретов с потрясающим эффектом

В эру соцсетей такое качество как фотогеничность является очень ценным, поэтому важно его в себе развивать. Без постоянный практики, как и в любом деле, желаемых результатов достигнуть будет крайне трудно. Однако есть проверенные действенные лайфхаки, воспользовавшись которыми вы с первого раза заметите, насколько сильно преобразятся ваши снимки.

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Как выглядеть на фото идеально, рассказывает в своем Instagram блогер Бонни Родригес Кшивицки. Она уверяет, что благодаря правильному расположению тела в кадре можно улучшить любой снимок. 10 советов от профессионала мы собрали в материале OBOZREVATEL.

1. Секрет треугольника

Простые геометрические фигуры выглядят в кадре эстетично. Если вы примите позу, создав частями своего тела (руками или ногами) треугольник, то гарантировано получите хороший снимок. Это известный прием фотопозирования, о котором почему-то все забывают.

2. Расправьте плечи

Когда вы позируете на фотографии лицом к лицу, то, как правило, выглядите крупнее. Поверните плечи, чтобы показать более тонкий профиль. Таким образом вы получаете эффект стройности и раскрепощенности, а фотография в целом будет более лестной.

3. Толстая-худая рука

Если держать руки близко к телу, они будут казаться больше. Учитывайте это при позировании.

4. Динамика в кадре

Динамические позы выглядят намного интереснее. В них есть определенная история, а потому такие кадры называют "живыми". Особенно это правило важно учитывать на парных или семейных фотосессиях, когда в съемке задействован не один человек. Сесть на стулья и сделать банальный портрет, на котором все с натянутой улыбкой смотрят прямо в камеру, – это уже давно не модно и крайне скучно.

5. Займите свои руки

Одна из самых распространенных причин неудачных снимков – это незнание, куда подевать руки. Чаще всего они просто висят внизу, делая позу человека странной, неуверенной и даже неуклюжей. Попробуйте держать какой-нибудь реквизит, например, чашку кофе или сумочку, чтобы избавить руки от неловкости. Можно касаться руками волос, взаимодействовать с одеждой, например, спрятать одну ладонь в карман или взяться за рубашку. Вариантов – море. Попробовать можно все, после чего нужные идеи будут приходить сами собой.

6. Искренняя улыбка

Если вы заставляете себя улыбаться перед камерой, то это в конечном результате будет заметно. Старайтесь, чтобы ваша улыбка была максимально естественной. Расслабьте мышцы лица и челюсти, напрягите глаза, подумайте о чем-то или о ком-то, что делает вас счастливым. Потренируйтесь улыбаться перед зеркалом, прежде чем оказаться перед объективом. Многое зависит от взаимодействия с фотографом. Попросите, чтобы тот рассмешил вас, рассказав смешную историю из жизни или анекдот.

7. Всегда следите за деталями

Некоторые позы нам кажутся удачными в моменте, но потом, глядя на готовое фото, мы понимаем, как сильно ошибались. Чаще всего причиной неудач становятся маленькие нюансы, на которые мы забываем обратить внимание. Даже если вы расправили плечи, подтянули живот и даже придумали, куда деть руки, кадр может испортить второй подбородок, который взялся из ниоткуда из-за плохого освещения или неправильного наклона головы.

8. Не бойтесь новых ракурсов

Игра с ракурсами способна коренным образом изменить фотографию. Не бойтесь экспериментировать и в прямом смысле этого слова смотреть на вещи под другим углом.

9. Избавляйтесь от закрытых поз

Ни для кого не секрет, что закрытые позы на фото говорят об отстраненности, , зажатости, неуверенности человека в себе. Их лучше избегать.

10. Практика и еще раз практика

Чтобы не допускать ошибки, которые были упомянуты в статье, нужно постоянно практиковаться. Так уйдет страх перед камерой и, соответственно, все зажимы тела и эмоций. Вы будете увереннее себя чувствовать и точно знать, в какую позу и под каким ракурсом лучше стать.

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