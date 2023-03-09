Позволят выглядеть идеально: топ-7 секретов макияжа, которые используют звезды. Фото

Модель и известный блогер Кайли Дженнер знает о макияже все. Она основала свою линейку косметики, которая пользуется неимоверной популярностью в мире. Кроме того, девушка имеет много лайфхаков, которые облегчат ваш мейкап и сделает из вас роковую красавицу.

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OBOZREVATEL хочет поделиться несколькими советами, которыми пользуется Кайли Дженнер, Селена Гомес, а также Хейли Бибер. Знаменитости всегда притягивают восхищенные взгляды и получают комплименты за их чарующий внешний вид/

1. Нанесите румяна на переносицу

Если вы хотите выглядеть так, будто бы после двухнедельного отдыха на Багамах, нанесите небольшое количество розовых румян на переносицу (но не на кончик носа). Это добавит вам свежести и летнего вайба.

2. Используйте консилер в качестве основы под тени для век

Консилер может прийти на помощь, если ваш праймер закончился. Продукт телесного цвета поможет обеспечить нейтральную основу для ваших теней, а также дать пигменту возможность держаться на веке. Не волнуйтесь, цвет теней будет таким же ярким.

3. Нанесите пудру на губы, чтобы помада держалась как можно дольше

После того как вы накрасились помадой, наложите салфетку поверх губ и припудрите их с помощью кисточки. Это придаст средству матовости и закрепит его надолго. Теперь кушать и пить напитки – не проблема.

4. Используйте тоник или капли для глаз, чтобы "оживить" вашу туш

Вместо того, чтобы сразу бежать в магазин за новым брасматиком, вы можете реанимировать старый. Добавьте несколько капель глазного раствора в тюбик и хорошо встряхните. После данной манипуляции как минимум две недели вы не будете нуждаться в новом бьюти-средстве.

5. Дайте вашим "ошибкам" высохнуть, прежде стереть их

Часто бывает, что леди накрасила глаза тушью, а потом чихнула. Весь продукт моментально отпечатается на коже. После этого вы стараетесь взять ватный диск и быстро удалить "следы преступления". Однако это ваша большая ошибка, так вы только испортите макияж и размажете косметику по всему лицу. Поэтому, дайте несколько минут, чтобы средство высохло, а после возьмите ушную палочку и аккуратно избавьтесь от всего ненужного.

6. Скрабируйте губы зубной щеткой

Для мягких и гладких губ ключевое значение имеет отшелушивание. Аккуратно проведите по губам зубной щеткой несколько раз, а затем нанесите свой любимый увлажняющий бальзам. Скрабирование не только удалит омертвевшую кожу, но и подарит естественный розовый цвет.

7. Используйте ваши пальцы, как кисть

Чтобы добиться равномерного тона лица и цвета на ваших губах, нанесите тональный крем, а также помаду с помощью пальцев. Так вы сможете буквально растворить продукт на коже и убрать все лишнее. После этого припудрите лицо и любуйтесь вау-эффектом.

Недавно OBOZREVATEL информировал, какие приемы в мейкапе давно устарели. Так как в моде натуральность и естественность, четко прорисованные графические брови могут вызвать насмешки у окружающих. Чтобы вооружиться знаниями – переходите по ссылке.

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