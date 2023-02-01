Как быстро отмыть швы на плитке: топ средств для уборки

Швы на плитке в ванной или на кухне – одновременно и труднодоступное и деликатное место, с уборкой которого всегда масса мороки. Они за счет пористой фактуры быстро набирают грязь и сильно портят вид. Но тереть их нужно осторожно, чтобы не повредить затирку. Именно поэтому секреты, как отмыть швы на плитке, так ценятся среди любителей идеального порядка.

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OBOZREVATEL собрал несколько вариантов домашних средств, которые помогут справиться с этой проблемой. Главное правило – брать как можно более мягкие щетки для чистки, чтобы не повредить материал, которым выполнены межплиточные швы. Подойдет, например, старая зубная щетка с мягким или средним ворсом.

Сода и уксус

Активная пена, которую дают эти два вещества при взаимодействии, проникает даже в пористый материал. При этом действие такого средства не слишком агрессивно. Смешайте достаточное количество соды с водой в пропорции 1:1, нанесите получившуюся пасту на швы, а затем побрызгайте сверху из пульверизатора уксусом. Оставьте действовать, пока средство пенится, затем потрите швы щеткой и смойте остатки водой.

Сода и лимонная кислота

Если вам не нравится запах уксуса, вы можете смешать соду с порошковой лимонной кислотой в равных пропорциях, добавить воды и натереть этим средством швы. Лучше не смешивать с водой сразу все средство, чтобы оно не "перешипело" до того, как вы закончите его наносить. Разбавляйте смесь по частям и, пока она взаимодействует, наносите на швы. После пройдитесь по ним щеткой и промойте водой.

Сода

Сода сама по себе тоже неплохо действует, когда нужно позаботиться о межплиточных швах. На пол ее можно сыпать в сухом виде, а затем смачивать водой, на стены лучше наносить содовую пасту из смеси сухого порошка с водой в равных пропорциях. Затем тщательно почистите швы щеткой и смойте остатки соды.

Хлорный отбеливатель

Если вы уверены, что ваши швы выполнены из стойкого материала и при этом они не окрашены в какой-либо цвет, воспользуйтесь отбеливателем на основе хлора. Он при этом убьет все грибки и бактерии. Налейте средство в пульверизатор и распылите его на швы. Через 10-15 минут, когда оно подействует, тщательно промойте все обработанные места.

Домашнее средство от желтизны

Вместо агрессивной жидкости с хлором можно приготовить отбеливатель для швов на основе соды, уксуса и лимонной кислоты. Для этого возьмите:

воду – 1,5 литра;

пищевую соду – 150 г;

сухую лимонную кислоту – 25 г;

уксус – 100 миллилитров.

Все ингредиенты поместите в бутылку с распылителем и хорошо перемешайте. Готовую жидкость распылите на швы. Чтобы подействовать, ей нужно будет примерно 10-15 минут, после чего средство нужно смыть. При необходимости процедуру можно повторить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие средства для уборки ни в коем случае нельзя смешивать – это может быть смертельно опасно.

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