Как отчистить потускневшие и почерневшие серебряные украшения: простой и действенный лайфхак

Украшения из серебра и некоторая бижутерия обладают неприятной способностью со временем тускнеть и темнеть. Не все решаются надевать их, когда они теряют свой облик. Однако проблему можно легко решить.

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О способе с подручными средствами рассказала в TikTok эксперт по уборке под ником jessiee_marie. Для чистки ей понадобилась обычная пищевая сода.

Девушка продемонстрировала способ на своем колье и нескольких кольцах, сильно потемневших со временем. Она поместила их в миску, полностью выстланную пищевой фольгой, засыпала содой так, чтобы она полностью покрывала украшения, и залила горячей водой.

Через несколько минут такой содовой ванночки украшения следует перемешать в миске, чтобы средство подействовало лучше, а поверхность очистилась быстрее. Эксперты советуют продержать украшения в содовом растворе примерно 15 минут.

После этого каждую вещь останется промыть холодной водой и высушить. Такой способ не потребует усилий и легко вернет цепочкам, перстням и серьгам первозданный блеск.

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