Как быстро избавиться от следов мыла и известкового налета в ванной: простой способ

Ванная комната требует регулярной тщательной уборки, ведь на плитке часто собираются остатки мыльной пены и известь из воды. Они сильно портят интерьер и со временем превращаются в налет, который можно снять только вместе с отделкой стен и полов. Поэтому важно знать, как очистить плитку от известкового налета и мыльных разводов.

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Издание Sante Plus рассказало о нескольких лайфхаках. Для них понадобятся очень простые и недорогие ингредиенты. Вот полный список необходимого, чтобы приготовить средство для плитки:

0,5 стакана свежего лимонного сока;

2 столовые ложки зубной пасты;

2 столовые ложки белого уксуса;

2 столовые ложки соды;

1 столовая ложка жидкости для мытья посуды.

Все эти компоненты нужно тщательно смешать в сосуде, в который будет удобно погружать губку. Далее останется с помощью губки нанести смесь на пятна, оставить действовать на 10–15 минут, потереть и промыть очищенное место водой. Для более устойчивых загрязнений может потребоваться несколько таких подходов. Затем протрите очищенное место сухой салфеткой или бумажным полотенцем.

Для регулярной еженедельной очистки эту смесь можно заливать в пульверизатор и наносить на плитку, чтобы легко промыть ее от незначительных пятен. В таком случае сильно тереть стены и пол не придется – налет полностью растворится в считанные минуты.

Впрочем, чистки одной только плитки может быть недостаточно. Иногда в межплиточных швах скапливается столько налета, что на нем развивается плесень. Чтобы очистить их понадобятся перекись водорода, уксус или сода.

Как чистить швы перекисью

Распылите аптечную перекись на швы и хорошо протрите их щеткой. Если это не помогает, разведите соду перекисью до пастообразного состояния и обработайте швы этим абразивом. Благодаря своим антибактериальным свойствам перекись также продезинфицирует межплиточные швы.

Очистка швов уксусом

Для борьбы с налетом на швах смешайте белый уксус с теплой водой в пропорции 1:1, обработайте данной жидкостью проблемные зоны из пульверизатора, а через 5 минут после этого потрите их щеткой. Дальше останется только ополоснуть швы водой.

Содовый абразив для стыков плитки

Сода, как универсальное средство для уборки, поможет и с межплиточными швами. Смешайте ее с водой до консистенции пасты, нанесите на 10 минут и обработайте швы щеткой. Остатки средства должны легко смыться теплой водой.

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