Как быстро и надолго убрать пыль на комнатных цветах: простой способ

Комнатные растения помогают улучшить атмосферу в доме. В частности, они притягивают на себя пыль, чтобы нам легче дышалось. Но для них это оборачивается тем, что пыль скапливается на листьях и мешает растениям. Ее, конечно, надо время от времени протирать. Впрочем, не все владельцы любят возиться с каждым листом отдельно.

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Как выяснил OBOZREVATEL, существует способ легко защитить цветы от пыли. И при этом сохранить роскошный вид живой зелени.

Почему растения нуждаются в очищении

Растения используют солнечный свет для проведения фотосинтеза – это метаболический процесс, поддерживающий их жизнь. Слой пыли ограничивает количество света. Также в ней могут прятаться насекомые-вредители. А еще пыль снижает сопротивляемость растений болезням.

Как чистить растения с гладкими листьями

Гладкие листики очищать легче за счет простой текстуры поверхности. Для ежедневного ухода можно производить простое опрыскивание. Для тщательной очистки сначала аккуратно смахните пыль с растений мягкой тряпкой, а затем протрите обе стороны листьев тканью, слегка смоченной в теплой воде.

Чтобы справиться с уходом за крупными растениями, поместите их в душ. Поставьте горшок на подставку, на которой вам будет удобно вращать его, и прикройте землю пищевой пленкой, чтобы уберечь ее от переувлажнения. Недолгий "дождь" из воды комнатной температуры смоет всю пыль.

Небольшие растения с жесткими листьями можно сполоснуть в ведре с водой. Возьмите горшок, переверните его вверх дном и на несколько секунд погрузите листья в воду. При этом придерживайте растение таким образом, чтобы оно вместе с комом земли не выпало из горшка.

Как чистить растения с пушистыми листьями

Ворс на листьях задерживает воду и это может серьезно повредить растение. Поэтому чистить его нужно аккуратно. Воспользуйтесь для этого мягкой щеткой для смахивания пыли или баллончиком со сжатым воздухом – им нужно будет тщательно обдуть зелень. Аналогичным образом можно чистить кактусы.

Средство от пыли на растениях

Чтобы защитить свой домашний сад от чрезмерного оседания пыли, можно воспользоваться самодельным средством, которое вдобавок немножко подпитает растение. Для этого добавьте в воду для протирания листьев совсем немного уксуса. Примерно одной чайной ложки уксуса на 3 литра воды будет достаточно. Это заставит листья блестеть и при этом запах уксуса отпугивает от горшка насекомых.

Вместо уксуса можно использовать лимонный сок. Небольшое количество кислоты в воде для листьев поможет также аккуратно растворить и снять известковые отложения от воды, которой вы поливаете или опрыскиваете растения.

Важно не использовать такое средство часто. Лишняя кислота может повредить листву. Поэтому раствор должен быть слабым и редко применяться.

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