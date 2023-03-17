Как избавиться от белого налета на цветочных горшках: простой лайфхак

Любители комнатных растений рано или поздно сталкиваются с таким явлением, как белый налет на горшках. И у многих возникает вопрос – опасен ли он и как избавиться от этого налета?

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Эксперт издания LA Times объяснил все тонкости причин развития такого налета. И рассказал, стоит ли тратить время на его удаление.

Белые отложения на стенках горшках – это не что иное, как кальций и другие минералы, содержащиеся в воде или удобрениях. Глиняные емкости за счет текстуры материала накапливают их больше всего. Налет собирается на их стенках и не наносит вреда ни самому горшку, ни растению в нем. Поэтому проблему можно считать в первую очередь эстетической.

Впрочем, появление налета может сигнализировать о необходимости отрегулировать полив. Например, лучше отстаивать воду, чтобы она была более мягкой и содержала меньше примесей. А также еще раз перечитать инструкцию к удобрениям и, возможно, снизить дозировку.

Некоторым любителям домашнего цветоводства может нравиться такой налет. Некоторые даже специально стимулируют появление отложений и развитие зеленых водорослей на стенках горшка, чтобы придать ему состаренный вид. Если же вы не входите в их число, избавиться от налета вам поможет уксус.

Извлеките растение из емкости, которое хотите отчистить. Механически снимите как можно больше налета с помощью проволочного скребка и нанесите на остальные отложения уксус. Через несколько минут кислота растворит известь и горшок останется только хорошо промыть под проточной водой. Чтобы защитить емкость от дальнейшего образования налета, обработайте стенки льняным маслом. Оно при этом придаст поверхности красивый блеск.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как убрать из горшка белую плесень, которая может быть опасна для растения.

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