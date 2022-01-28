Хозяевам одного из самых толстых котов в мире пожелали смерти. Как выглядит животное и почему возник скандал

Одна из самых толстых кошек в мире по кличке Лизня без сомнений впечатляет своими размерами. Интернет-пользователи, увидев снимки домашнего питомца, обвинили хозяев в жестоком обращении с животными и даже пожелали им смерти. Владельцы пушистого друга отвергли обвинения, заверив, что их любимица набрала большой вес после родов.

Как пишет издание Daily Star, владельцы Лизни проживают в России. Они настаивают, что кошка не переедает и питается только тем, что советует ветеринар.

"Некоторые люди писали, что мы делаем это специально. Как вы себе это представляете? Она даже отказывается есть любую другую пищу, кроме диетической. Мы не пытаемся ее перекормить", – заверили россияне.

Видео дня

Выяснилось, что кошка стала больше, чем положено во время и после беременности. Однако максимального веса она достигла из-за стерилизации. Хотя точная причина ожирения животного так и не установлена.

Чтобы обеспечить Лизне правильный уход и поспособствовать снижению веса, хозяева обращались в ветклинику. Там специалисты составили для домашнего питомца оптимальный план питания. Владельцы утверждают, что формы кошки пока не меняются – она не становится ни больше, ни меньше.

"Мы не можем показывать ее ветеринару слишком часто, но обязательно будем делать это снова и снова, если понадобится. И да, Лизня умеет ходить, она даже любит играть в охоту! Мы согласны, что ей нужно быть более активной, чтобы похудеть", – отметили россияне.

Когда один из пользователей сети пожелал обладателям пушистого друга смерти, апеллируя тем, что они издеваются над животным, ему ответили: "Если кто-то до сих пор не верит вышеизложенному, что ж, это ваше мнение, но, пожалуйста, не распространяйте ложную информацию и не желайте смерти владельцам. Немного грустно читать такие сообщения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали кота бирманской породы по прозвищу Оскар, который выжил после горячей стирки с моющими средствами. В машинке домашний любимец жителей Маручиодора (Австралия) пробыл 12 минут.