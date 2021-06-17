Зеленые святки 2021: чем опасен Русалчин Великдень и что нельзя делать за три дня до Троицы

В четверг, 17 июня, за три дня до Троицы в народе отмечается Семик. Это древний дохристианский праздник, который также известен под названиями Зеленые святки, Русалчин Великдень или Троица умерших.

Наши предки считали этот день опасным, когда русалки устраивают охоту на молодых парней и девушек. О приметах Зеленых святок, их традициях, истории и запретах читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Семик, то есть седьмой четверг по Пасхе, выпадает на так называемый Сухой четверг перед Троицей. Для наших предков этот день ассоциировался с окончательным установлением летнего тепла.

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Одним из главных обычаев Зеленых святок было поминание, особенно умерших не своей смертью (отсюда одно из названий праздника – Троица умерших).

Согласно поверью, Семик – самое опасное время русалочьих игр, когда русалки охотятся на молодых людей, пытаясь защекотать до смерти или заманить в свое царство. Для защиты от этих мифических существ следовало носить с собой полынь или любисток.

На Семик в селах проводили обряды и пели песни, посвященные урожаю. Домой приносили березовые ветви и цветы, которые засушивались предварительно, в течение года. Из листвы плели венки, которые клали в горшки с рассадой: считалось, что они имеют особую силу.

Также на Семик люди отправлялись на кладбища, чтобы убрать на могилах, украсить их зеленью и оставить поминальную еду.

Кроме того, на Русалчин Великдень селяне прощались с весной, совершая специальный обряд со сжиганием соломенного чучела.

Дует северный ветер – к плохой погоде, западный или юго-западный – к дождям.

Идет дождь – будет лить еще два-три дня.

Радуга появилась на востоке – к хорошей погоде.

Считается, что в этот день не следует браться за работу по дому, особенно ту, которая связана с водой, чтобы не накликать утопленника.

Также запрещалось шить, начинать большое дело, ходить в лес в одиночестве и к берегам водоемов – следовало опасаться русалок.

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