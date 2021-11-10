Всемирный день молодежи 2021: лучшие поздравления, открытки и видео
В среду, 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи. Этот неофициальный праздник был появился в 1945 году после завершения Второй мировой войны в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи.
Эта организация называет своей целью борьбу за мир, права молодого поколения, объединение молодежи всех стран против колониализма, неоколониализма, нацизма и расизма. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с Днем молодежи в стихах и прозе, а также подборку ярких открыток и картинок с пожеланиями.Поздравления с Днем молодежи в стихах и прозе
С Днем молодежи поздравляем
Всех тех, кто молод телом и душой.
Кто полон силы, бодрости, веселья,
Тому мы шлем привет большой!
Пусть мимо пролетят года,
Желаем молодыми быть всегда,
И к жизни интереса не терять,
Быть смелыми, и никогда не унывать!
***
День молоді всесвітньої
Відзначають нині всі.
Скільки б не було вам років –
Молодість завжди в душі.
То нехай такий запал
Допоможе у житті.
Збережіть свою бадьорість,
З нею світло в усі дні.
***
Мы причислим к молодежи
Всех, кто всё на свете может,
Энергичен кто, активен,
Весел, ярок, позитивен.
И не важно, сколько лет.
Молодость – душевный свет!
С днем вас этим поздравляем
И весны в душе желаем,
Оптимизма, огонька!
Жизнь пускай будет сладка!
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З Днем молоді вітаємо
Ми дівчат та хлопців всіх,
Всім молодим скрізь дорога,
Нехай вони ідуть по ній,
Вершини хай усі підкорюють,
В гармонії живуть з собою,
І щоб у житті не трапилося,
Ідуть із піднятою головою!
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Поздравляю с Днем молодежи и желаю бурных, веселых, ярких, удачных, перспективных, насыщенных, смелых, успешных, бравых лет красочной молодости. Будь целеустремленным человеком, покоряй этот мир и воплощай все мечты в счастливую реальность!
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Вітаю із Всесвітнім днем молоді. Бажаю яскраво, весело, з ентузіазмом і запалом, з радістю та милими посмішками прожити юні роки свого життя. Нехай кожен день дарує успіх і бадьорість, щасливий випадок та неймовірну пригоду.Всемирный день молодежи: открытки и картинки
Отметим, в Украине также отмечается национальный праздник Дня молодежи, который празднуют в последнее воскресенье июня.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими были будни студентов в СССР и как молодежь трудилась в колхозах. Учащиеся вузов и школ собирали яблоки и выкапывали овощи начиная с середины лета и до конца сентября.
По материалам: pozdravok.ru.