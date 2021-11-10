Всемирный день молодежи 2021: лучшие поздравления, открытки и видео

В среду, 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи. Этот неофициальный праздник был появился в 1945 году после завершения Второй мировой войны в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи.

Эта организация называет своей целью борьбу за мир, права молодого поколения, объединение молодежи всех стран против колониализма, неоколониализма, нацизма и расизма. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с Днем молодежи в стихах и прозе, а также подборку ярких открыток и картинок с пожеланиями.

С Днем молодежи поздравляем

Всех тех, кто молод телом и душой.

Кто полон силы, бодрости, веселья,

Видео дня

Тому мы шлем привет большой!

Пусть мимо пролетят года,

Желаем молодыми быть всегда,

И к жизни интереса не терять,

Быть смелыми, и никогда не унывать!

***

День молоді всесвітньої

Відзначають нині всі.

Скільки б не було вам років –

Молодість завжди в душі.

То нехай такий запал

Допоможе у житті.

Збережіть свою бадьорість,

З нею світло в усі дні.

***

Мы причислим к молодежи

Всех, кто всё на свете может,

Энергичен кто, активен,

Весел, ярок, позитивен.

И не важно, сколько лет.

Молодость – душевный свет!

С днем вас этим поздравляем

И весны в душе желаем,

Оптимизма, огонька!

Жизнь пускай будет сладка!

***

З Днем молоді вітаємо

Ми дівчат та хлопців всіх,

Всім молодим скрізь дорога,

Нехай вони ідуть по ній,

Вершини хай усі підкорюють,

В гармонії живуть з собою,

І щоб у житті не трапилося,

Ідуть із піднятою головою!

***

Поздравляю с Днем молодежи и желаю бурных, веселых, ярких, удачных, перспективных, насыщенных, смелых, успешных, бравых лет красочной молодости. Будь целеустремленным человеком, покоряй этот мир и воплощай все мечты в счастливую реальность!

***

Вітаю із Всесвітнім днем молоді. Бажаю яскраво, весело, з ентузіазмом і запалом, з радістю та милими посмішками прожити юні роки свого життя. Нехай кожен день дарує успіх і бадьорість, щасливий випадок та неймовірну пригоду.

Отметим, в Украине также отмечается национальный праздник Дня молодежи, который празднуют в последнее воскресенье июня.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими были будни студентов в СССР и как молодежь трудилась в колхозах. Учащиеся вузов и школ собирали яблоки и выкапывали овощи начиная с середины лета и до конца сентября.

По материалам: pozdravok.ru.