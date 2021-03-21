Весенний солнцеворот: что можно и нельзя делать на Вербоносицу

В воскресенье, 21 марта, отмечается народный праздник Весенний солнцеворот, посвященный весеннему равноденствию.

Он также известен под названием Вербоносица, поскольку в это время обычно распускается верба – символическое для украинцев растение, которое наши предки наделяли магическими свойствами. О главных традициях, приметах и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

На 20 или 21 марта каждый год приходится весеннее равноденствие, которое в древности являлось важнейшим праздником во многих культурах. Именно с этого момента начинается астрономическая весна , в честь чего на Руси устраивали веселые гуляния.

Считалось, что в этот день из теплых краев прилетают и приносят с собой тепло жаворонки, которых называли посланцами рая.

Хозяйки на равноденствие выпекали особенное печенье в форме птичек – "жаворонки". Его подбрасывали вверх, а затем ловили – такой ритуал был призван привлечь счастье и благополучие.

Дети бегали с "жаворонками" по селу, распевая веснянки: согласно поверью, это могло ускорить возвращение птиц с юга и, соответственно, наступление весны.

Ветки вербы, которая обычно распускается к этому времени, приносили в дом и ставили в вазу возле икон, не добавляя воду. Это растение издавна наделяли магическими свойствами: считается, что оно очищает и оберегает семью от ссор, невзгод, болезней и прочих неприятностей.

Больных несильно били вербой для их выздоровления, а здоровых – чтобы не болели.

Облака плывут по небу быстро и высоко – к хорошей погоде.

Метель, снег ложится на поля волнами и буграми – к хорошему урожаю хлеба и овощей.

Какая погода весь день 21 марта – такими будут и три месяца лета.

Туман – к заморозкам.

Жаворонки вернулись из теплых краев – весна будет теплой.

Грустить, вспоминать старые обиды, ссориться – согласно поверью, в равноденствие полагается веселиться и радоваться, чтобы и весь год был радостным.

Сажать вербу: суеверные люди говорят, что тот, кто это сделает, "сам на себя заступ готовит".

Есть мясо, рыбу, яйца, молоко и молочные продукты: праздник приходится на Великий пост, к употреблению в этот день позволена пища с добавлением растительного масло и немного вина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала продукты, которые помогают лучше выспаться. По словам эксперта, что перед сном не рекомендуется много есть.