Диетолог назвала продукты, которые помогают выспаться

Люди быстрее засыпают и дольше спят после употребления пищи, содержащей триптофан – в частности, молока, индейки, курицы, рыбы, яиц, бобов, арахиса или сыра.

О том, как улучшить сон при помощи правильного питания рассказала диетолог Салли Ши-По Поон, пишет Tatler. Эксперт отметила, что перед сном не стоит много есть.

Особенно это касается высококалорийной или острой пищи. От алкоголя, кофе, чая и прочих напитков с кофеином также лучше отказаться. Но не следует и идти спать натощак. Салли Ши-По Поон порекомендовала утолять вечерний голод фруктами, нежирным йогуртом или молоком.

Чтобы привести в порядок циркадные ритмы, улучшить качество сна и быть бодрее после пробуждения, диетолог посоветовала есть пищу с мелатонином – например, яйца, рыба или орехи. Также для того, чтобы высыпаться, полезна пища с селеном. Это вещество есть в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках.

Салли Ши-По Поон также посоветовала по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

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