Весняний сонцеворот: що можна і не можна робити на Вербоносицю

У неділю, 21 березня, відзначається народне свято Весняний сонцеворот, присвячене весняному рівноденню.

Воно також відоме під назвою Вербоносиця, оскільки в цей час зазвичай розпускається верба – символічна для українців рослина, яку наші предки наділяли магічними властивостями. Про головні традиції, прикмети і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

На 20 або 21 березня кожного року доводиться весняне рівнодення, яке в давнину було найважливішим святом у багатьох культурах. Саме з цього моменту починається астрономічна весна, на честь чого на Русі влаштовували веселі гуляння.

Вважалося, що цього дня з теплих країв прилітають і приносять з собою тепло жайворонки, яких називали посланцями раю.

Господині на рівнодення випікали особливе печиво у формі пташок – "жайворонки". Його підкидали вгору, а потім ловили – такий ритуал був покликаний привернути щастя і благополуччя.

Діти бігали з "жайворонками" по селу, наспівуючи веснянки: згідно з повір'ям, це могло прискорити повернення птахів з півдня і, відповідно, настання весни.

Гілки верби, яка зазвичай розпускається до цього часу, приносили в хату і ставили у вазу біля ікон, не додаючи води. Цю рослину здавна наділяли магічними властивостями: вважається, що вона очищає і оберігає родину від сварок, негараздів, хвороб та інших неприємностей.

Хворих несильно били вербою для їхнього одужання, а здорових – щоб не хворіли.

Хмари пливуть по небу швидко й високо – на гарну погоду.

Заметіль, сніг лягає на поля хвилями і буграми – до доброго врожаю хліба й овочів.

Яка погода весь день 21 березня – такими будуть і три місяці літа.

Туман – до заморозків.

Жайворонки повернулися з вирію – весна буде теплою.

Сумувати, згадувати старі образи, сваритися – згідно з повір'ям, в рівнодення покладається веселитися та радіти, щоб і весь рік був радісним.

Садити вербу: забобонні люди кажуть, що той, хто це зробить, "сам на себе заступ готує".

Їсти м'ясо, рибу, яйця, молоко та молочні продукти: свято випадає на Великий піст, до вживання цього дня дозволено їжу з додаванням олії і трохи вина.

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