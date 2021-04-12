Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и запреты праздника
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, в 2021 году отмечается 25 апреля. Это один из двунадесятых, главных в православии, праздников, который посвящен воспоминанию торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим.
Ежегодно Вербное воскресенье приходится на разные даты, поскольку зависит от даты Пасхи и празднуется в шестое воскресенье Великого поста, ровно за неделю до Светлого Воскресения Христова. О главных традициях, приметах и запретах этого дня рассказывает OBOZREVATEL.История Вербного воскресенья
В Вербное воскресенье христиане вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, описанный во всех четырех Евангелиях. Это произошло после того, как Спаситель воскресил праведного Лазаря и новость о чуде прослыла по многим городам.
Как указано в Библии, Господь въезжал в город верхом на осле. Народ, встречая Иисуса, осыпал Его путь цветами, пальмовыми ветвями и возлагал на дорогу одежду – таким образом встречали только царей. Однако Спаситель шел в Иерусалим не для земной власти, а на мученическую смерть для искупления человеческих грехов.
За несколько дней до праздника верующие срезают веточки вербы и ставят в воду, чтобы они распустились. Ими заменили пальмовые ветви в странах, где это дерево не растет. Так, верба первой из деревьев распускается ранней весной и, кроме того, является символом обновления, добродетели и новой жизни.
Празднование начинается накануне, вечером в субботу. В храмах служат всенощное бдение, а затем утреню, на которой читается особая молитва и освящаются веточки вербы.
У православных христиан принято хранить освященную вербу, украшая ею иконы, целый год – до следующего Вербного воскресенья. По поверью, она защищает дом от невзгод и дарит здоровье его хозяевам.
В некоторых регионах сохранился старинный обычай высаживать часть веточек вербы в огороде или в поле сразу после освящения, "щоб росла Богові на славу, а людям на вжиток".
Также существует традиция слегка бить друг друга освященной вербой со словами: "Не я бью, верба бьет!". Считается, что такой ритуал дарит здоровье и благополучие. Кроме того, для оздоровления принято съедать девять вербовых почек.
В Вербное воскресенье желательно уделить время духовному, готовясь к Страстной неделе.
Ссориться, ругаться, злиться.
Отказывать в просьбах.
Физически трудиться, работать по дому: делать уборку, шить, готовить.
Предаваться шумным развлечениям, посещать увеселительные заведения, употреблять алкоголь.
Есть мясо, яйца, молоко – продолжается Великий пост. 25 апреля позволена рыба, а также небольшое количество вина.
Хорошая погода – к урожаю фруктов.
Ветрено – лето будет прохладным.
Внезапно ударил мороз – к неурожаю пшеницы.
Посадить или пересадить комнатный цветок в Вербное воскресенье – к благополучию. Если будет хорошо расти – к прибыли, завянет – к убыткам.
Девушке, которая хочет скорее выйти замуж, до рассвета нужно наломать веток молодой вербы, положить у постели и в течение дня думать о любимом человеке.
Чтобы дело удалось, нужно съесть несколько почек вербы, освященной в Вербное Воскресенье.
Чтобы избавиться от нерешительности, скованности и страхов, нужно в Вербное воскресенье, придя из церкви, вбить в стену колышек из освященной ветки вербы.
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