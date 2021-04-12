Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и запреты праздника

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, в 2021 году отмечается 25 апреля. Это один из двунадесятых, главных в православии, праздников, который посвящен воспоминанию торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим.

Ежегодно Вербное воскресенье приходится на разные даты, поскольку зависит от даты Пасхи и празднуется в шестое воскресенье Великого поста, ровно за неделю до Светлого Воскресения Христова. О главных традициях, приметах и запретах этого дня рассказывает OBOZREVATEL.

В Вербное воскресенье христиане вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, описанный во всех четырех Евангелиях. Это произошло после того, как Спаситель воскресил праведного Лазаря и новость о чуде прослыла по многим городам.

Как указано в Библии, Господь въезжал в город верхом на осле. Народ, встречая Иисуса, осыпал Его путь цветами, пальмовыми ветвями и возлагал на дорогу одежду – таким образом встречали только царей. Однако Спаситель шел в Иерусалим не для земной власти, а на мученическую смерть для искупления человеческих грехов.

За несколько дней до праздника верующие срезают веточки вербы и ставят в воду, чтобы они распустились. Ими заменили пальмовые ветви в странах, где это дерево не растет. Так, верба первой из деревьев распускается ранней весной и, кроме того, является символом обновления, добродетели и новой жизни.

Празднование начинается накануне, вечером в субботу. В храмах служат всенощное бдение, а затем утреню, на которой читается особая молитва и освящаются веточки вербы.

У православных христиан принято хранить освященную вербу, украшая ею иконы, целый год – до следующего Вербного воскресенья. По поверью, она защищает дом от невзгод и дарит здоровье его хозяевам.

В некоторых регионах сохранился старинный обычай высаживать часть веточек вербы в огороде или в поле сразу после освящения, "щоб росла Богові на славу, а людям на вжиток".

Также существует традиция слегка бить друг друга освященной вербой со словами: "Не я бью, верба бьет!". Считается, что такой ритуал дарит здоровье и благополучие. Кроме того, для оздоровления принято съедать девять вербовых почек.

В Вербное воскресенье желательно уделить время духовному, готовясь к Страстной неделе.

Ссориться, ругаться, злиться.

Отказывать в просьбах.

Физически трудиться, работать по дому: делать уборку, шить, готовить.

Предаваться шумным развлечениям, посещать увеселительные заведения, употреблять алкоголь.

Есть мясо, яйца, молоко – продолжается Великий пост. 25 апреля позволена рыба, а также небольшое количество вина.

Хорошая погода – к урожаю фруктов.

Ветрено – лето будет прохладным.

Внезапно ударил мороз – к неурожаю пшеницы.

Посадить или пересадить комнатный цветок в Вербное воскресенье – к благополучию. Если будет хорошо расти – к прибыли, завянет – к убыткам.

Девушке, которая хочет скорее выйти замуж, до рассвета нужно наломать веток молодой вербы, положить у постели и в течение дня думать о любимом человеке.

Чтобы дело удалось, нужно съесть несколько почек вербы, освященной в Вербное Воскресенье.

Чтобы избавиться от нерешительности, скованности и страхов, нужно в Вербное воскресенье, придя из церкви, вбить в стену колышек из освященной ветки вербы.

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