Вербна неділя 2021 року: дата, традиції та заборони свята

Вербна неділя, або Вхід Господній в Єрусалим, 2021 року відзначається 25 квітня. Це одне з двунадесятих, головних у православ'ї, свят, яке присвячено спогаду урочистого в'їзду Ісуса Христа до Єрусалиму.

Щорічно Вербна неділя випадає на різні дати, оскільки залежить від дати Великодня і святкується в шосту неділю Великого посту, рівно за тиждень до Світлого Воскресіння Христового. Про головні традиції, прикмети і заборонах цього дня розповідає OBOZREVATEL.

У Вербну неділю християни згадують урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим, описаний у всіх чотирьох Євангеліях. Це сталося після того, як Спаситель воскресив праведного Лазаря і новина про диво уславилася багатьма містами.

Як зазначено в Біблії, Господь в'їжджав у місто верхи на ослі. Народ, зустрічаючи Ісуса, обсипав Його шлях квітами, пальмовими гілками й покладав на дорогу одяг – так зустрічали тільки царів. Однак Спаситель йшов до Єрусалиму не для земної влади, а на мученицьку смерть для спокути людських гріхів.

За кілька днів до свята віряни зрізають гілочки верби і ставлять у воду, щоб вони розпустилися. Ними замінили пальмове віття в країнах, де це дерево не росте. Так, верба першою з дерев розпускається ранньою весною і, крім того, є символом оновлення, чеснот і нового життя.

Святкування починається напередодні, увечері в суботу. У храмах служать всеношну, а потім утреню, на якій читається особлива молитва і освячуються гілочки верби.

У православних християн прийнято зберігати освячену вербу, прикрашаючи нею ікони, цілий рік – до наступної Вербної неділі. За повір'ям, вона захищає оселю від негараздів і дарує здоров'я її господарям.

У деяких регіонах зберігся старовинний звичай висаджувати частину гілочок верби на городі або в полі відразу після освячення, "щоб росла Богові на славу, а людям на вжиток".

Також існує традиція злегка бити одне одного освяченою вербою зі словами: "Не я б'ю, верба б'є!". Вважається, що такий ритуал дарує здоров'я і добробут. Окрім того, для оздоровлення прийнято з'їдати дев'ять вербових бруньок.

У Вербну неділю бажано приділити час духовному, готуючись до Страсного тижня.

Сваритися, лаятися, злитися.

Відмовляти в проханнях.

Фізично працювати, виконувати хатню роботу: прибирати, шити, готувати.

Віддаватися гучним розвагам, відвідувати розважальні заклади, вживати алкоголь.

Їсти м'ясо, яйця, молоко – триває Великий піст. 25 квітня дозволено рибу, а також невелику кількість вина.

Гарна погода – до врожаю фруктів.

Вітряно – літо буде прохолодним.

Раптово вдарив мороз – до неврожаю пшениці.

Посадити або пересадити кімнатну квітку на Вербну неділю – до добробуту. Якщо буде добре рости – до прибутку, зів'яне – до збитків.

Дівчині, яка хоче швидше вийти заміж, до світанку потрібно наламати гілок молодої верби, покласти біля ліжка та протягом дня думати про кохану людину.

Щоб справа вдалася, потрібно з'їсти кілька бруньок верби, освяченої у Вербну неділю.

Щоб позбутися нерішучості, скутості та страхів, потрібно на Вербну неділю, прийшовши з церкви, вбити в стіну кілочок з освяченої гілки верби.

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