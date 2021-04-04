Василий Теплый: традиции и запреты в день памяти священномученика 4 века

В воскресенье, 4 апреля, отмечается народный праздник Василий Теплый, или Василий Солнечник. Так, православная церковь в этот день чтит память священномученика Василия Анкирского, жившего в IV столетии.

Названия этого дня связаны с наступлением весеннего тепла и ясных, солнечных дней. О том, как принято отмечать праздник, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кем был Василий Анкирский

Василий Анкирский был священником, христианским богословом писателем. Жил он в 4 веке в Анкире (сейчас Анкара, Турция). На своем посту Василий активно боролся с арианской ересью, призывая христиан не поддаваться лжеучению и свято верить в православие.

Арианам, влияние которых к тому времени захватило широкие массы, удалось лишить Василия сана и представить к суду императора. На суде святой проявил твердость в своих убеждениях, за что его осудили на мучения. Не выдержав пыток, Василий Анкирский умер.

Современник Василия, церковный писатель Иероним Стридонский посвятил ему главу в своей книге "О знаменитых мужах", называя святого автором нескольких богословских работ. Однако до наших дней сочинения Василия Анкирского не сохранились.

Василий Анкирский жил в 4 веке в Анкире azbyka.ru

Как отмечается Василий Теплый: традиции

В старину на Василия Теплого люди наблюдали за восходом солнца, чтобы определить, каким будет год (отсюда название праздника – Василий Солнечник). Если, к примеру, восходящее солнце было в красных кругах, это сулило хороший урожай.

Также было принято чинить обувь. Старую, не подлежащую ремонту выбрасывали, не жалея, однако из дома ее следовало выносить лишь носками вперед – согласно примете, иначе могли вернуться старые проблемы.

Хозяйки на Василия Теплого пекли обрядовые калачики, считающиеся символом солнца. С них 4 апреля полагалось начинать завтрак. Поскольку в 2021 году этот день приходится на Великий пост, такое блюдо разрешается готовить только из постного теста.

В старину на Василия Теплого люди выходили наблюдать за восходом солнца Pixabay

Приметы 4 апреля

Синие облака плывут по небу – к теплой погоде, но с осадками.

Снег тает с юга муравейника – к прохладному лету, с севера – теплое и продолжительное.

По поверью, человек, рожденный 4 апреля, может стать хорошим мастером или кузнецом. В качестве оберега ему следует носить алмаз.

Синие облака плывут по небу – к теплой погоде, но с осадками Pixabay

Что нельзя делать на Василия Теплого

Сквернословить, ругаться, злиться, осуждать кого-либо, завидовать, как и в любой другой день. В церковные праздники этот запрет особенно актуален.

Употреблять в пищу продукты животного происхождения. 4 апреля продолжается Великий пост – разрешается вареная и тушеная пища с маслом и немного вина.

Ряд других запретов связан с народными суевериями.

Шить и вязать, ушивать себе одежду, согласно примете, – укоротить себе век.

Начинать есть хлеб с горбушки – к болезни главы семейства. Желательно съесть корочки потом, и лучше, если это сделают дети.

Громко смеяться – по поверью, этим можно навлечь злых духов.

Вытирать руки чужим полотенцем женщине – наши предки считали, что иначе ее муж будет ей изменять.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее священник Православной церкви Украины Андрей Дудченко назвал "правильную", по его мнению, дату Пасхи в 2021 году. Он убежден, что православные и католики должны отмечать праздник в один день.