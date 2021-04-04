Василь Теплий: традиції і заборони в день пам'яті священномученика 4 століття

У неділю, 4 квітня, відзначається народне свято Василь Теплий, або Василь Сонячник. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять священномученика Василя Анкірського, що жив у IV столітті.

Назви цього дня пов'язано з настанням весняного тепла та ясних, сонячних днів. Про те, як прийнято відзначати свято, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Ким був Василь Анкірський

Василь Анкірський був священиком, християнським богословом письменником. Жив він у 4 столітті в Анкірі (зараз Анкара, Туреччина). На своєму посту Василь активно боровся з аріанською єрессю, закликаючи християн не піддаватися лжевченню і свято вірити в православ'я.

Аріанам, вплив яких на той час захопив широкі маси, вдалося позбавити Василя сану і представити на суд імператора. На суді святий проявив твердість у своїх переконаннях, за що його засудили на муки. Не витримавши тортур, Василь Анкірський помер.

Сучасник Василя, церковний письменник Ієронім Стридоньский присвятив йому розділ у своїй книзі "Про знаменитих мужів", називаючи святого автором кількох богословських робіт. Однак до наших днів твори Василя Анкірського не збереглися.

Василь Анкірський жив у 4 столітті в Анкірі azbyka.ru

Як відзначається Василь Теплий: традиції

У давнину на Василя Теплого люди спостерігали за сходом сонця, щоб визначити, яким буде рік (звідси назва свята – Василь Соняшник). Якщо, наприклад, сонце, що сходить, було в червоних колах, це обіцяло хороший врожай.

Також було заведено лагодити взуття. Старе, що не підлягало ремонту викидали, не шкодуючи, проте з дому його слід було виносити лише носками вперед – згідно прикметою, інакше могли повернутися старі проблеми.

Господині на Василя Теплого пекли обрядові калачики, що вважалися символом сонця. З них 4 квітня належало починати сніданок. Оскільки 2021 року цей день випадає на Великий піст, таку страву дозволяється готувати тільки з пісного тіста.

У давнину на Василя Теплого люди виходили спостерігати за сходом сонця Pixabay

Прикмети 4 квітня

Сині хмари пливуть небом – до теплої погоди, але з опадами.

Сніг тане з півдня мурашника – до прохолодного літа, з півночі – тепле і тривале.

За повір'ям, людина, народжена 4 квітня, може стати гарним майстром або ковалем. У якості оберега їй слід носити діамант.

Сині хмари пливуть небом – до теплої погоди, але з опадами Pixabay

Що не можна робити на Василя Теплого

Лихословити, лаятися, злитися, засуджувати когось, заздрити, як і в будь-який інший день. У церковні свята ця заборона особливо актуальна.

Вживати в їжу продукти тваринного походження. 4 квітня триває Великий піст – дозволяється варена й тушкована їжа з маслом і трохи вина.

Ряд інших заборон пов'язано з народними забобонами.

Шити і в'язати, ушивати собі одяг, згідно з прикметою, – вкоротити собі віку.

Починати їсти хліб з окрайця – до хвороби глави сімейства. Бажано з'їсти скоринки потім, і краще, якщо це зроблять діти.

Голосно сміятися – за повір'ям, цим можна накликати злих духів.

Витирати руки чужим рушником жінці – наші пращури вважали, що інакше її чоловік буде їй зраджувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше священик Православної церкви України Андрій Дудченко назвав "правильну", на його думку, дату Пасхи 2021 року. Він переконаний, що православні й католики мають відзначати свято в один день.