Троица 2021 у католиков: как отмечается и в чем отличие от православной

В воскресенье, 30 мая, христиане западного обряда отмечают Троицу. Этот большой праздник в католицизме приходится на первое воскресенье после Пятидесятницы – в отличие от православных, которые празднуют Пятидесятницу (Сошествия Святого Духа) и День Святой Троицы в одну дату.

Нынешнее церковное торжество посвящено прославлению Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, а праздничные литургические чтения и проповеди раскрывают христианское учение о троичности Бога. Подробнее о главных традициях Троицы у католиков читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Согласно Деяниям святых апостолов, на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа ученики Спасителя и Пресвятая Богородица собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. Внезапно с небес послышался шум и явились языки, наподобие огненных, которые "почили" на каждом из апостолов.

"И исполнились все Духа Святого и стали говорить на иных языках...", – говорится в "Деяниях". В Иерусалиме в тот день находились паломники, прибывшие туда к празднику Шавуот: они были поражены произошедшим чудом.

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Апостол Петр тогда выступил со своей первой проповедью, обратив в христианскую веру и крестив три тысячи человек. Поэтому День Святой Троицы также считается днем рождения церкви. Он прославляет Пресвятую Троицу: Бога Отца, Сына и Святого Духа.

У католиков Троица входит в так называемый "цикл Пятидесятницы", первым праздником которого считается Сошествие Святого Духа (собственно Пятидесятница). Через неделю отмечается День Святой Троицы, на 11-й день – праздник Тела и Крови Христовых, на 19-й – день Пресвятого Сердца Иисуса и на 20-й – праздник Непорочного Сердца Девы Марии.

Католическая церковь празднует Троицу в первое воскресенье после Пятидесятницы, тогда как православная – в сам день Пятидесятницы, из-за чего Троицу еще называют Пятидесятницей.

Священники католической церкви на Троицу, как и в другие великие праздники, облачаются в одежды белого цвета. А в православных храмах цвет облачения священников в этот день – зеленый, символизирующий очищение, зарождение новой жизни и обновление природы.

Троица в христианстве – термин, отражающий христианское учение о трех Лицах единого по существу Бога: Отца – безначального Первоначала, Сына – абсолютного Смысла, воплотившегося в Иисусе Христе, и Духа Святого – животворящего Начала. В католицизме Третья ипостась исходит от Первой и Второй, в православии – от Первой.

В католических храмах на Троицу совершают Божественные литургии и Великие вечерние службы. Верующие приходят с веточками березы, символом Святого Духа, и свежей зеленью (аир, мята, мелисса, любисток, полынь, тимьян).

Освященными травами и веточками березы принято украшать дома. Считается, что они очищают жилище от злых духов.

В храмах Италии в память о чуде существовала традиция разбрасывать лепестки роз с потолка, а во Франции во время богослужения трубили в трубы, что служило напоминанием о звуке ветра, сопровождавшем Сошествие Святого Духа. В Британии на Троицу варили пиво, проводили сырные гонки и турниры лучников, танцевали мореску.

За несколько дней до Дня Святой Троицы хозяйки делают генеральную уборку, чтобы к празднику в доме были чистота и порядок. Поста на Троицу нет, поэтому праздник традиционно отмечают за семейным застольем.

Заниматься работой по дому и тяжелым физическим трудом.

Ругаться, сквернословить, злиться, обижать кого-либо. Этот запрет действует в любой другой день, но в церковные праздники особенно актуален.

Бездельничать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечают Троицу в 2021 году православные. В Украине праздник известен как Зеленые праздники, Зеленая неделя или Пятидесятница.