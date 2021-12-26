Топ-5 подарков, которые категорически нельзя дарить женщинам

В самом разгаре новогодних праздников в мире 26 декабря отмечают День подарков. Каждый любит радовать близких приятными сюрпризами, однако мало кто знает, что существует очень много примет, связанных с подарками.

Особенно трудно угодить девушкам, поскольку одна будет радоваться подаренной сковородке, а другую и поездка на море может разочаровать. Психолог Янина Купцова рассказала для OBOZREVATEL, какие презенты категорически нельзя дарить женщинам.

Часы

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Согласно многим верованиям, подаренные часы могут навлечь беду. В восточных странах считалось, что аксессуар начинает отсчитывать время до расставания или смерти человека, которому он преподнесен. Поэтому если девушка не просила часы и верит в приметы – она точно не обрадуется такому сюрпризу.

Зеркало

Психолог отмечает, что зеркало дарить нельзя, потому что оно держит в себе негативную энергетику, может привести к разладу в семье, принести беды и несчастья. Издавна считали, что зеркало должно быть чистым, потому что оно может запоминать как положительные, так и отрицательные мысли.

Ножи

Издавна все знают опасение, что нельзя дарить ножи. Некоторые приметы пророчат ссору из-за подаренной кухонной принадлежности. Лезвия используются до сих пор для разных магических ритуалов, поэтому суеверные девушки не обрадуются подарку.

Уходовая косметика

Девушек очень легко обидеть подарком. Например, когда женщина сто раз говорила, что ненавидит лилии, а мужчина все равно их купил. Конечно, если подарить даме средство от прыщей или морщин – она просто разозлится. Кроме этого, крем может не подойти к типу кожи или вызвать аллергию. Тогда именинница точно надолго запомнит этот "сюрприз" на день рождения.

Подделки сумок

Многие девушки выступают против подделок и люксовых копий. Получив такой подарок, женщина не обрадуется, а отдаст сумку кому-нибудь знакомому. Не нужно дарить подругам фальшивые серьги, браслеты, бусы и другие предметы. Вместо липовых брендов стоит выбрать качественную вещь из масс-маркета, которая будет выглядеть более привлекательно и стильно.

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