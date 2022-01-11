Страшный день 2022: что категорически нельзя делать 11 января

Ежегодно 11 января православные верующие в Украине чтят память 14 тысяч убитых Иродом детей. Эта дата известна как День избиения младенцев, или Страшный день.

В народе последний считался самым несчастливым в году. О его традициях и запретах читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказывает Евангелие от Матфея, волхвы, которые посетили родившегося Христа и преподнесли Ему свои дары, не стали рассказывать царю Ироду о месте нахождения Младенца. В ярости Ирод приказал убить всех детей Вифлеема возрастом до двух лет.

Однако Сын Божий был спасен – ангел, который явился праведному Иосифу, велел семье бежать в Египет. Убитых детей церковь почитает как мучеников.

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Страшный день наши предки считали самым несчастливым в году: люди говорили, что 11 января активизируется нечистая сила. Чтобы защититься от злых духов, разжигали костер – с ним якобы сгорали все печали и проблемы.

Более того, в эту дату старались не выходить из дома без особой надобности и запрещали делать это детям. В то же время молодежь продолжала отмечать Святки – гуляниями, весельем и гаданиями.

Согласно поверьям, сегодня нельзя выходить из дома, особенно в темное время суток, рассыпать соль, ругаться с окружающими, брать и давать деньги в долг, жаловаться на жизнь, а также открывать входную дверь после первого стука.

Родившимся 11 января прочили неудачи. Для защиты им рекомендуют носить камень оникс.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие праздники отмечают в Украине и мире 11 января. По погодным приметам в этот день судят о будущем лете и урожае.