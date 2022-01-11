Страшный день 2022: что категорически нельзя делать 11 января

Анна Паскевич
Праздники
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Страшный день 2022

Ежегодно 11 января православные верующие в Украине чтят память 14 тысяч убитых Иродом детей. Эта дата известна как День избиения младенцев, или Страшный день.

В народе последний считался самым несчастливым в году. О его традициях и запретах читайте в материале OBOZREVATEL.

История Дня избиения младенцев

Как рассказывает Евангелие от Матфея, волхвы, которые посетили родившегося Христа и преподнесли Ему свои дары, не стали рассказывать царю Ироду о месте нахождения Младенца. В ярости Ирод приказал убить всех детей Вифлеема возрастом до двух лет.

Однако Сын Божий был спасен – ангел, который явился праведному Иосифу, велел семье бежать в Египет. Убитых детей церковь почитает как мучеников.

Видео дня
После рождения Христа Ирод, не зная Его местонахождения, приказал убить всех детей Вифлеема возрастом до двух лет
Традиции Страшного дня

Страшный день наши предки считали самым несчастливым в году: люди говорили, что 11 января активизируется нечистая сила. Чтобы защититься от злых духов, разжигали костер – с ним якобы сгорали все печали и проблемы.

Более того, в эту дату старались не выходить из дома без особой надобности и запрещали делать это детям. В то же время молодежь продолжала отмечать Святки – гуляниями, весельем и гаданиями.

В Страшный день люди старались не выходить из дома без особой надобности
Что нельзя делать в Страшный день

Согласно поверьям, сегодня нельзя выходить из дома, особенно в темное время суток, рассыпать соль, ругаться с окружающими, брать и давать деньги в долг, жаловаться на жизнь, а также открывать входную дверь после первого стука.

Родившимся 11 января прочили неудачи. Для защиты им рекомендуют носить камень оникс.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие праздники отмечают в Украине и мире 11 января. По погодным приметам в этот день судят о будущем лете и урожае.

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