Сочельник 24 декабря: как католики отмечают канун Рождества

В пятницу, 24 декабря христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлинаского календаря, отмечают Рождественский сочельник. В этот день верующие готовятся ко встрече Рождества Христова – одного из главных праздников церковного года.

В католической традиции Сочельник является самым строгим днем Рождественского поста, когда запрещено вкушать пищу до появления первой звезды. О традициях и запретах праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

Сочельник перед Рождеством у католиков называется Вигилия, что в переводе с латинского (Vigilia) означает "бдение". Это день усиленной подготовки к великому празднику. А обычай ничего не есть до первой звезды символизирует появление в небе Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса Христа.

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Считается, что слово "сочельник" произошло от "сочиво" – так называют зерновую кашу с медом и фруктами, которую верующие вкушают после литургии и вечерни.

Католические храмы утром 24 декабря служат месса по чину Адвента. Месса навечерия Рождества Христова начинается, по обыкновению, в полночь, однако богослужение позволено начинать на несколько часов раньше.

Сочельник, как и Рождество, в большинстве стран считается семейным праздником. В этот день принято собираться за ужином всей семьей. Трапезу возглавляет отец, а в ее начале читают Евангелие и возносят общую молитву.

За столом члены семьи обмениваются облатками – кусочками пресного хлеба, которые символизируют тело Господа и напоминают о том, как Иисус Христос делился пищей со своими учениками во время Тайной вечери. Получивший такой кусочек произносит доброе пожелание.

Одна из популярных традиций Сочельника у западных христиан – оставлять за праздничным столом одно свободное место. Любой человек, который навестит дом, должен быть принят, как брат. Эта традиция призывает помнить о близких, которые не могут встретить Рождество со своей семьей.

В праздник нельзя выполнять работу по дому – о стирке, уборке, шитье и вынесении мусора следует позаботиться заранее. Также считается, что ни в коем случае нельзя в Сочельник садиться за праздничный стол в черной или старой одежде – встречать Рождество принято в новых нарядных вещах.

До восхода первой звезды нельзя ничего есть, перекус разрешен только детям. За столом в Сочельник нельзя переедать: чревоугодие считается большим грехом.

По поверью, готовясь к празднику, нельзя скупиться и экономить: чем больше потратишь – тем выше будет достаток в будущем году. Также запрещено охотиться – есть риск заблудиться или столкнуться с диким зверем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как празднуют католическое Рождество. 25 декабря праздник отмечают также протестанты и основная часть православных церквей.