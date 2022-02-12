Собор трех святителей 2022: что строго нельзя делать и как молиться в праздник

Анна Паскевич
Праздники
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Собор трех святителей 2022

Ежегодно 12 февраля православные в Украине и других странах отмечают Собор трех святителей. Этот церковный праздник посвящен памяти трех великих учителей, проповедников и отцов восточной церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В народном календаре эта дата известна под названиями Трехсвятие, Трех святых или Васильев день. Как отмечается праздник, что можно и что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Собор трех святителей: история праздника

Святители Василий Великий (330-379) и Григорий Богослов (325-389) происходили из Каппадокии (современная Турция) и были близкими друзьями. Они входят в число великих каппадокийцев – отцов церкви 4-го века, объяснивших догмат о Святой Троице.

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Святитель Иоанн Златоуст (347-407) – архиепископ Константинопольский, блестящий проповедник, богослов и учитель. За заслуги перед церковью всех троих святителей величают равноапостольными, колоннами церкви и вселенскими учителями.

Во времена византийского императора Алексея I Комнина (правил в 1081-1118 годы) в Константинополе шли споры о первенстве между святителями. Тогда митрополиту Иоанну во сне явились все трое, поведали, что среди них нет первого, повелели прекратить споры и установить общий день их почитания: "Как при жизни, так и после смерти, мы заботимся о том, чтобы привести к миру и единомыслию края Вселенной".

Собор трех святителей празднуют ежегодно 12 февраля
Что нужно делать на Собор трех святителей – традиции

На Собор трех святителей храмы служат праздничную службу, во время которой прославляют горячую любовь святых к Богу и ближним, веру, мудрость и другие их светлые добродетели. На богослужение желательно сходить всем верующим и помолиться святителям.

Григорий Богослов считается помощником в укреплении веры, Иоанн Златоуст – в исцелении души и тела, а Василий Великий – в науке и предпринимательстве.

В старину говорили, что на Трех святых в лесах начинаются звериные свадьбы: самцы-животные дерутся друг с другом, начинается звериный род.

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Что нельзя делать на Собор трех святителей

Согласно народным поверьям, в праздник нельзя прясть, вязать, шить, стирать, убирать, ходить в лес и охотиться. Также категорически нельзя ругаться и ссориться: если это все же произошло, следует как можно быстрее помириться, иначе вражда продлится целый год.

Молитва на Собор трех святителей
Молитва на Собор трех святителей

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в феврале 2022 года. В этот период православные украинцы отмечают несколько значимых дат.

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