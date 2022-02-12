Собор трех святителей 2022: что строго нельзя делать и как молиться в праздник

Ежегодно 12 февраля православные в Украине и других странах отмечают Собор трех святителей. Этот церковный праздник посвящен памяти трех великих учителей, проповедников и отцов восточной церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В народном календаре эта дата известна под названиями Трехсвятие, Трех святых или Васильев день. Как отмечается праздник, что можно и что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Святители Василий Великий (330-379) и Григорий Богослов (325-389) происходили из Каппадокии (современная Турция) и были близкими друзьями. Они входят в число великих каппадокийцев – отцов церкви 4-го века, объяснивших догмат о Святой Троице.

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Святитель Иоанн Златоуст (347-407) – архиепископ Константинопольский, блестящий проповедник, богослов и учитель. За заслуги перед церковью всех троих святителей величают равноапостольными, колоннами церкви и вселенскими учителями.

Во времена византийского императора Алексея I Комнина (правил в 1081-1118 годы) в Константинополе шли споры о первенстве между святителями. Тогда митрополиту Иоанну во сне явились все трое, поведали, что среди них нет первого, повелели прекратить споры и установить общий день их почитания: "Как при жизни, так и после смерти, мы заботимся о том, чтобы привести к миру и единомыслию края Вселенной".

На Собор трех святителей храмы служат праздничную службу, во время которой прославляют горячую любовь святых к Богу и ближним, веру, мудрость и другие их светлые добродетели. На богослужение желательно сходить всем верующим и помолиться святителям.

Григорий Богослов считается помощником в укреплении веры, Иоанн Златоуст – в исцелении души и тела, а Василий Великий – в науке и предпринимательстве.

В старину говорили, что на Трех святых в лесах начинаются звериные свадьбы: самцы-животные дерутся друг с другом, начинается звериный род.

Согласно народным поверьям, в праздник нельзя прясть, вязать, шить, стирать, убирать, ходить в лес и охотиться. Также категорически нельзя ругаться и ссориться: если это все же произошло, следует как можно быстрее помириться, иначе вражда продлится целый год.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в феврале 2022 года. В этот период православные украинцы отмечают несколько значимых дат.