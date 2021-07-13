Собор 12 апостолов 2021: что нельзя делать в день прощения и примирения

Во вторник, 13 июля, на следующий день после празднования Петра и Павла, православные отмечают Собор святых и всехвальных двенадцати апостолов. Этот большой церковный праздник посвящен памяти ближайших учеников Иисуса Христа.

Именно они передали миру знания, принесенные Спасителем. О главных традициях и приметах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

За три года до распятия Иисус Христос стал искать учеников. Из простого народа Он выбирал тех, кто был способен служить человечеству, донести до людей любовь к Богу. Своих апостолов Спаситель наделил особенной силой, и они оставили свои дома и родных, последовав за Учителем.

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В их число входили: братья Петр и Андрей, Иоанн Богослов и Яков, сыновья Заведея, евангелист Левий Матвей, Иаков, сын Алфея (предположительно, брат Матвея), Филипп, Варфоломей, Фома, Фаддей (брат Господень), Симон Зилот и Иуда Искариот, предавший Христа. Впоследствии его заменил Матфий.

После Вознесения Сына Божьего и Сошествия Святого Духа апостолы продолжили служить Христу. С проповедью они разошлись по всему миру, обращая в христианство племена и народы.

Жизнь двенадцати ближайших учеников Спасителя описана в Евангелии, а также Деяниях святых апостолов и Священном Предании. Первые упоминания о праздновании памяти 12-ти апостолов датируются 4-м веком.

Собор 12 апостолов – большой церковный праздник, в который верующие посещают богослужение в храмах и молятся о близких.

В этот день следует помогать окружающим, не отказывая в просьбах. Также принято просить прощения друг у друга, забывая все ссоры и обиды.

13 июля – "макушка" лета.

Много росы – будет жарко.

Желтые облака – к дождю.

Как и в любой другой церковный праздник, 13 июля следует особенно внимательно следить за чистотой помыслов, не допуская негативных эмоций и поступков.

Хотя Петров пост завершился 11 июля, употреблять спиртные напитки в большом количестве в праздник не рекомендуется – разрешается выпить немного вина. Также желательно воздержаться от шумных гуляний и застолий.

Кроме того, не принято в этот день вспоминать о том, как апостол Петр трижды отрекся от Иисуса Христа, а Иуда Искариот предал Спасителя.

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