Синий понедельник: почему этот день называют самым грустным в году и как его пережить

Синий (Грустный) понедельник – это третий понедельник января, который в 2022 году пришелся на 17-е число. Его называют самым грустным днем в году.

Понятие "Синий понедельник" ввел британский психолог Клиф Арналл в 2005 году. Самую грустную дату он рассчитал при помощи специальной формулы.

Последняя учитывала такие факторы, как погода, уровень мотивации, потраченная зарплата и долги, оставшиеся по окончании новогодних и рождественских праздников, хотя многие сочли этот расчет абсолютно ненаучным.

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Действительно, Грустный понедельник приходится на период, когда после ярких зимних праздников людям предстоит вернуться к повседневной рутине и суете. Это обстоятельство усугубляют коротки световой день и сезонная депрессия.

Более того, Синий понедельник называют Понедельником разводов, поскольку, согласно некоторым данным, в этот период растет количество случаев расторжения брака по сравнению с другими месяцами.

По мнению психологов, справиться с депрессией и плохим настроением помогут правильный режим сна, полноценное питание, физическая активность, прогулки на свежем воздухе, общение с родными и друзьями, домашние питомцы, прослушивание музыки и другие развлечения.

Еще один из очень действенных методов борьбы с депрессией – взятие на себя ответственности, советует психолог Рейчел Сингер.

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