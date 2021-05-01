Схождение Благодатного огня 2021: когда и как происходит, сколько раз в истории не сходил и почему

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме происходит ежегодно накануне Пасхи, в Великую субботу. В 2021 году эта дата приходится на 1 мая.

Вынесение Благодатного огня из Гроба Господня (Кувуклии) символизирует Воскресение Иисуса Христа, его приход в земной мир на время празднования Пасхи, продолжающееся 40 дней. Подробнее о том, как происходит чудо и когда Благодатный огонь доставят в Украину, рассказывает OBOZREVATEL.

Вынесение Благодатного огня из Кувуклии символизирует выход из Гроба "Света истинного" – воскресшего Иисуса Христа. Это материальное подтверждение слов, произнесенных Спасителем: "Я есмь с вами во все дни до скончания века".

Церемонию схождения Благодатного огня ежегодно проводят служители Иерусалимской, Коптской, Сирийской православных церквей, а также Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви.

Она может занять от нескольких минут до нескольких часов – продолжительность действа всегда разная.

Служба транслируется в прямом эфире, а сам благодатный огонь специальными авиарейсами каждый год доставляют в ряд стран, включая Украину, – его с почетом встречают церковные и государственные лидеры.

Святитель Григорий Нисский, а впоследствии Иоанн Дамаскин считали, что впервые Благодатный огонь сошел, когда апостол Петр пришел ко Гробу Господню. А Никита Клирик, посетивший Иерусалим в 947 году, так засвидетельствовал увиденное чудо:

Архиепископ еще не выступил из Гроба, как уже можно было внезапно видеть всю Божью церковь полной непостижимым и Божественным светом ... Все были полны удивления, да и сами безбожные агаряне были поражены и пристыжены...

Накануне церемонии Кувуклию запечатывают после проверки на наличие огня и его источников, которая осуществляется мусульманами или иудеями.

На следующий день Гроб Господень трижды обходят крестным ходом; богослужение возглавляет Иерусалимский патриарх. Он и Армянский архимандрит заходят в Кувуклию практически без одежд, в одних подрясниках, – во избежание подозрений в том, что священнослужители пронесли с собой спички или любой другой источник огня.

За ними запечатывают двери. Затем греческий Патриарх молится на Гробе Господнем о даровании Благодатного огня до его чудесного схождения, также в это время молятся верующие. После схождения Благодатного огня Иерусалимский патриарх выносит из Кувуклии 33 свечи, символизирующие число лет земной жизни Иисуса Христа.

В 2021 году Благодатный огонь прибудет в Украину вечером 1 мая. Его доставят в аэропорт "Борисполь" специальным рейсом.

Ожидается, что его, согласно традиции, передадут в Свято-Воскресенский храм в Киев, а оттуда – в церкви по всей стране.

В истории христианства известны три случая, когда Благодатный огонь не сошел. Первый из них датируется 1101 годом, когда в Храм Господень запретили пускать верующих, за исключением латинян. Благодатный огонь сошел только после отмены запрета.

В 1578 году, по преданию, огонь сошел не в Кувуклии, а из одной из колон за пределами Храма, и зажег свечи молившихся армян. Это произошло после того, как в Храм Господень не пустили армянских служителей церкви.

Третий случай произошел между 1918 и 1947 годами, когда Иерусалим был под контролем Великобритании. Британцы тогда не хотели пускать в Храм арабскую молодежь. В результате Благодатный огонь сошел только после того, как тем позволили присутствовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пасха в 2021 году у православных христиан отмечается 2 мая. О том, как правильно отметить и что категорически не рекомендуется делать в Светлое Христово Воскресение, читайте в нашем материале. Напомним, католики отметили праздник 4 апреля.