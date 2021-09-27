С Воздвижением Креста Господня! Лучшие смс, открытки и видео с поздравлениями

В понедельник, 27 сентября, православные христиане отмечают большой праздник – Воздвижение Креста Господня. Он посвящен великому событию 4-го века – обретению креста, на котором был распят Спаситель.

В этот день верующие посещают Всенощное бдение, Божественную литургию и придерживаются строгого поста. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток, смс и видео с поздравлениями.

С Воздвиженьем Креста Господня!

Пусть будет божья благодать

Всегда – и завтра, и сегодня

Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

Видео дня

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З Воздвиження Господнім

Вас сьогодні я вітаю!

Благодать хай в дім приходить,

Доброти, тепла бажаю.

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Праздник светлый и чистый сегодня:

Воздвижение Креста Господня!

Будьте счастливы, будьте любимы

И Господом вечно хранимы!

Пусть здоровье всегда крепким будет,

А ваш дом – чист, богат и уютен!

И пускай Креста воздвижение

Принесет душе мир и смирение!

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Вітаю з великим святом світла і радості – з Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай цей день подарує благодать у сім'ю і здоров'я, милосердя і доброту, щастя і мир!

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Вітаю зі святом Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай в цей день стане чистою душа і світлими помисли, нехай серце зрадіє, нехай у життя прийде щастя, любов, благодать і надія, нехай буде добрим здоров'я і добрими – вчинки. Бажаю милосердя, доброти та миру.

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У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього хочу всім серцем побажати жити в благодаті та мирі, вірного кохання й доброї надії. Нехай в твій дім стукають тільки хороші люди, тільки радісні вісті, тільки щасливі дні.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о церковных православных праздниках в октябре 2021 года. В середине осени верующие в Украине отмечают ряд церковных торжеств.

По материалам: pozdravok.ru.