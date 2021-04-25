С Вербным воскресеньем! Яркие поздравления, картинки и открытки
В воскресенье, 25 апреля, православные в Украине отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Этот большой церковный праздник посвящен воспоминанию о торжественном въезду Иисуса Христа в столицу Иудеи.
Своим названием праздник обязан традиции освящать вербу в этот день. Яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями – далее в подборке OBOZREVATEL.Поздравления с Вербным воскресеньем: стихи, смс и проза
Верби гілочка нехай в домі
Від негараздів вберігає,
А вас, близьких і рідних ваших
Нехай Господь благословляє!
Нехай весь рік захищає
Чудо-гілочка ваш дім,
Нехай молитва помагає
Зберігати блаженство в нім!
***
С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.
***
У неділю Вербну
Хочу вам побажати
Жити з надією, вірою,
Смутку не знати,
Частіше посміхатися
І душею співати,
Щиро сміятися,
Серцем не старіти,
Під покровом Бога
Кожен день вам бути,
Радіти багато,
Цей світ любити!
***
С праздником добра и веры,
С Воскресеньем вербным!
Желаю, чтоб Господь хранил,
Здоровьем крепким наградил.
Добра в ваш дом, любви, достатка,
Согласия, во всем порядка.
Мира, счастья и любви,
Пусть вас Господь благословит!
***
Вітаю з Вербною Неділею!
Благодаті, світлої радості, тепла.
На душі – спокою, смирення,
Нехай любов, добро буде в серцях.
Нехай здоров'я тільки міцнішає,
Щастя дому нехай дарує Господь.
Нехай у всіх справах Він допомагає
І не пускає прикрощів на поріг.
***
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть веточка вербы принесет Вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с Вами!
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В таке чудове свято, Вербну неділю, бажаю, щоб разом з освяченою вербою до вашої оселі увійшли благодать, достаток і радість. А душа нехай цвіте і сяє, як весняні квіти. Нехай будуть поряд ті, хто люблять і цінують. Нехай Господь береже ваш дім і дарує здоров'я всім його жителям.
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С Вербным воскресеньем! Светлых и чистых чувств, удачи, везения, добра и достатка. Пусть уйдут из жизни смятение и сомнение, уступая место крепкому здоровью, благословению, миру и любви.Картинки и открытки в Вербное воскресенье
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье. Это один из двунадесятых праздников, который отмечается ровно за неделю до Пасхи.
По материалам: pozdravok.ru.