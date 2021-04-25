С Вербным воскресеньем! Яркие поздравления, картинки и открытки

В воскресенье, 25 апреля, православные в Украине отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Этот большой церковный праздник посвящен воспоминанию о торжественном въезду Иисуса Христа в столицу Иудеи.

Своим названием праздник обязан традиции освящать вербу в этот день. Яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями – далее в подборке OBOZREVATEL.

Верби гілочка нехай в домі

Від негараздів вберігає,

А вас, близьких і рідних ваших

Нехай Господь благословляє!

Нехай весь рік захищає

Чудо-гілочка ваш дім,

Нехай молитва помагає

Зберігати блаженство в нім!

***

С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

***

У неділю Вербну

Хочу вам побажати

Жити з надією, вірою,

Смутку не знати,

Частіше посміхатися

І душею співати,

Щиро сміятися,

Серцем не старіти,

Під покровом Бога

Кожен день вам бути,

Радіти багато,

Цей світ любити!

***

С праздником добра и веры,

С Воскресеньем вербным!

Желаю, чтоб Господь хранил,

Здоровьем крепким наградил.

Добра в ваш дом, любви, достатка,

Согласия, во всем порядка.

Мира, счастья и любви,

Пусть вас Господь благословит!

***

Вітаю з Вербною Неділею!

Благодаті, світлої радості, тепла.

На душі – спокою, смирення,

Нехай любов, добро буде в серцях.

Нехай здоров'я тільки міцнішає,

Щастя дому нехай дарує Господь.

Нехай у всіх справах Він допомагає

І не пускає прикрощів на поріг.

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть веточка вербы принесет Вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с Вами!

***

В таке чудове свято, Вербну неділю, бажаю, щоб разом з освяченою вербою до вашої оселі увійшли благодать, достаток і радість. А душа нехай цвіте і сяє, як весняні квіти. Нехай будуть поряд ті, хто люблять і цінують. Нехай Господь береже ваш дім і дарує здоров'я всім його жителям.

***

С Вербным воскресеньем! Светлых и чистых чувств, удачи, везения, добра и достатка. Пусть уйдут из жизни смятение и сомнение, уступая место крепкому здоровью, благословению, миру и любви.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье. Это один из двунадесятых праздников, который отмечается ровно за неделю до Пасхи.

По материалам: pozdravok.ru.