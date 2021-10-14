С Покровом Пресвятой Богородицы 2021! Открытки, смс и видео с поздравлениями
В четверг, 14 октября, украинцы отмечают большой православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают о явлении Божьей Матери в Константинополе в начале 10-го века.
На Покров люди посещают церковное богослужение и молятся Деве Марии о близких и о семейном счастье. Специально для своих читателей OBOZREVATEL к празднику публикует подборку ярких поздравлений, видео и открыток.Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в стихах и прозе
Бажаю, щоби Божа Мати
Тебе завжди оберігала,
Щоб не дала тобі страждати
І благодаттю покривала.
Щоб світлий ангел разом з нею
Відповідав на всі молитви,
Подарував щасливі дні
Й підтримав у життєвих битвах.
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С Покровом всех сегодня поздравляю!
Желаю благодати и добра.
Здоровья, мира и любви желаю,
В делах удачи, а в сердцах тепла!
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Зупиніться на хвилину,
Щоб глянути в блакить небес,
Звідки Пресвята Діва
Простягла руки для чудес.
Хай благодать вас наповняє,
І віра буде в вас жива.
Здоров'я, світла, миру, щастя,
Любові, добра в День Покрова.
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Мира вам, тепла и света
И спокойствия в душе,
Чтобы счастье и здоровье
Правили у вас в семье,
Пусть любовь оберегает
Днем и ночью круглый год,
И Святая мать Христова
От беды всегда спасет!
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Нехай Божа Матір вкриє вас своїм покривалом і вбереже вас від бід і напастей. Бажаю, щоб у вашому домі завжди був затишок, мир і порядок. Щоб у ваших душах завжди була віра, справедливість і любов. Щоб у ваших серцях завжди були лише богоугодні помисли, співчуття та співчуття. Бажаю благополуччя та світла вашим сім'ям. З Покровом Пресвятої Богородиці!
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю каждый день встречать с добротой и любовью! Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом – близкие и настоящее счастье!
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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай світ буде добрий до тебе, кожен день залишає за собою гарний сюжет щастя, кожна справа обертається благом, а кожна думка буде світлою і веде тебе до радості. Бажаю, щоб усі твої молитви було почуто, щоб Пресвята Богородиця відводила від тебе недуги та прикрощі.Картинки и открытки на Покров Пресвятой Богородицы
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Одинокие девушки в этот день молятся Божьей Матери о счастливом замужестве.
По материалам: pozdravok.ru.