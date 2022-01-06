С наступающим Рождеством Христовым 2022: смс, картинки и открытки с поздравлениями
В пятницу, 7 января православные украинцы и греко-католики будут отмечать Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников. Верующие в этот день посещают церковную службу, колядуют, навещают крестных и крестников.
При этом встречать праздник начнут в Святой вечер, 6 января. Его принято проводить в кругу самых близких людей, за ужином из 12 постных блюд. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с наступающим Рождеством Христовым.Поздравления с наступающим Рождеством в стихах и прозе
Ось-ось прийде до нас Різдво.
І вас щиро з цим вітаю!
Удачі, радості, добра
І всіх у світі благ бажаю.
Щоб достаток в домі був,
І щоб не залишало щастя,
Нехай збуваються всі мрії,
І стане світ навколо кращим!
***
С наступающим вас Рождеством,
Пусть волшебством наполнится дом!
Чтобы в сердце была теплота,
И забудется вся суета.
Чтоб желания ваши сбывались,
А очаги теплом наполнялись!
Светлый праздник — Рождество,
И с ним приходит волшебство!
***
Бажаю переддень Різдва
Вам чути добрі лиш слова,
Хай всім кохання вистачає,
Надія нас не залишає.
Хай мир панує між людьми,
І будем щасливі всі ми.
Діліться радістю своєю,
І хай збуваються всі мрії!
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С наступающим Рождеством! Пусть праздник подарит много приятных эмоций и долгожданных встреч! Спокойствия вам, тепла, света и мира в душе! Пусть с вами случаются чудеса и счастливые события!
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З прийдешнім Різдвом Христовим! Бажаю відпустити з життя всі образи, але залишити доброту та надію. І нехай світле свято подарує радість і яскраві зустрічі з дорогими людьми. Бажаю, щоб у твій дім стукали лише гарні новини, бажаю, щоб у твоєму житті відбувалися лише щасливі події!
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Щиро вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим! Нехай світле свято принесе тепло та радість до оселі! Нехай буде добрим цей рік та щасливим щодня! Нехай серце щиро любить і сподівається, а душа співає і прагне великих справ!С наступающим Рождеством Христовым: открытки и картинки
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из десяти популярных колядок к Рождеству Христову. Колядовать по традиции могут и взрослые, и дети.
По материалам: pozdravok.ru.