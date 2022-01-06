С наступающим Рождеством Христовым 2022: смс, картинки и открытки с поздравлениями

В пятницу, 7 января православные украинцы и греко-католики будут отмечать Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников. Верующие в этот день посещают церковную службу, колядуют, навещают крестных и крестников.

При этом встречать праздник начнут в Святой вечер, 6 января. Его принято проводить в кругу самых близких людей, за ужином из 12 постных блюд. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с наступающим Рождеством Христовым.

Ось-ось прийде до нас Різдво.

І вас щиро з цим вітаю!

Удачі, радості, добра

І всіх у світі благ бажаю.

Щоб достаток в домі був,

І щоб не залишало щастя,

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Нехай збуваються всі мрії,

І стане світ навколо кращим!

***

С наступающим вас Рождеством,

Пусть волшебством наполнится дом!

Чтобы в сердце была теплота,

И забудется вся суета.

Чтоб желания ваши сбывались,

А очаги теплом наполнялись!

Светлый праздник — Рождество,

И с ним приходит волшебство!

***

Бажаю переддень Різдва

Вам чути добрі лиш слова,

Хай всім кохання вистачає,

Надія нас не залишає.

Хай мир панує між людьми,

І будем щасливі всі ми.

Діліться радістю своєю,

І хай збуваються всі мрії!

***

С наступающим Рождеством! Пусть праздник подарит много приятных эмоций и долгожданных встреч! Спокойствия вам, тепла, света и мира в душе! Пусть с вами случаются чудеса и счастливые события!

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З прийдешнім Різдвом Христовим! Бажаю відпустити з життя всі образи, але залишити доброту та надію. І нехай світле свято подарує радість і яскраві зустрічі з дорогими людьми. Бажаю, щоб у твій дім стукали лише гарні новини, бажаю, щоб у твоєму житті відбувалися лише щасливі події!

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Щиро вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим! Нехай світле свято принесе тепло та радість до оселі! Нехай буде добрим цей рік та щасливим щодня! Нехай серце щиро любить і сподівається, а душа співає і прагне великих справ!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку из десяти популярных колядок к Рождеству Христову. Колядовать по традиции могут и взрослые, и дети.

По материалам: pozdravok.ru.